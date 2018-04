Vì sao linh mục rất được tôn thờ thời Ai Cập cổ đại?

Linh mục ở Ai Cập cổ đại đóng vai trò quan trọng trong các nghi lễ tôn giáo, lễ hội và đời sống tâm linh của người dân. Quan tư tế là một trong những chức vị quan trọng đối với linh mục tại các đền thờ. Họ được giao trọng trách trông coi về tế tự, lễ nghi, cúng tế, thờ phụng các vị thần mà người dân Ai Cập tôn sùng. Linh mục giữ chức tư tế là người có địa vị và quyền hành nhất định. Ví dụ như có có quyền đưa ra bất cứ yêu cầu nào cho công việc và đều được đáp ứng, có quyền kết hôn, sinh con, đi cùng các pharaoh trong các chuyến vi hành... Người Ai Cập tôn sùng và thờ cúng hàng trăm vị thần. Do vậy, khắp đất nước có hàng trăm, hàng ngàn đền thờ. Vào năm 1319 trước Công nguyên, dưới sự trị vì của pharaoh, số linh mục ở Ai Cập lên tới con số hơn 100.000 người. Những linh mục được tin là người có đủ thẩm quyền, tư cách để vào khu vực linh thiêng của ngôi đền, lau chùi sạch sẽ các bức tượng đặt bên trong đền thờ, chuẩn bị thức ăn để cúng tế... Linh mục được coi là người liên lạc giữa người dân và các vị thần. Do vậy, mọi người đều rất tôn trọng linh mục. Đặc biệt, sau khi chết, các quan tư tế được chôn cùng ngôi mộ hoàng đế mà họ phục vụ. Mời quý độc giả xem video: Bí ẩn rùng rợn nghĩa địa cổ Ai Cập (nguồn: VTC Now)

