Vén màn sự thật loạt hầm trú ẩn ngày tận thế

Khu phức hợp The Oppidum ở Cộng hòa Czech được đánh giá là một trong những hầm trú ẩn ngày tận thế dành cho giới siêu giàu nổi tiếng thế giới. The Oppidum cũng là một trong những địa điểm trú ngụ lớn nhất thế giới dành cho giới tỷ phú trong ngày tận thế, được xây dựng trong thời gian từ năm 1984 - 1994. Công trình này là dự án hợp tác giữa Tiệp Khắc và Liên Xô. Vivos Europa One ở làng Rothenstein, Đức, được ví như “con tàu Noah’s Ark thời hiện đại”, là hầm trú ẩn chống tận thế 5 sao dành cho giới nhà giàu. Công trình này được thiết kế có khả năng chống vụ nổ hạt nhân, tác nhân hóa học, động đất, sóng thần và những thảm họa khác. Liên Xô từng xây dựng hầm trú ẩn đầu tiên trong giai đoạn Chiến tranh Lạnh và sử dụng nó như một pháo đài chứa các thiết bị quân sự. Bên trong Vivos Europa One gây chú ý với bể bơi, rạp chiếu phim, phòng tập thể dục, nhà hàng và khu đậu trực thăng. Vivos xPoint gồm gần 600 căn hầm trú ẩn ở South Dakota là hầm trú ẩn chống tận thế lớn nhất thế giới có sức chứa khoảng 5.000 người. Những căn hầm ở Vivos xPoint có thể chịu sức ép từ 250 tấn thuốc nổ, các cuộc tấn công hạt nhân và thảm họa khác trong tương lai. Chi phí sở hữu mỗi căn hầm ở đây dao động từ 25.000 - 200.000 USD. Survival Condo ở Kansas là hầm trú tận thế cách mặt đất 60m dành cho giới siêu giàu. Bên trong hầm trú tận thế này có hồ bơi, rạp chiếu phim, công viên, phòng chơi game... Hầm trú tận thế Survival Condo được thiết kế có thể chống chịu vụ nổ hạt nhân và đủ thực phẩm, nhiên liệu dự trữ cho 5 năm. Safe house ở Warsaw, Ba Lan gây chú ý khi được bảo vệ nghiêm ngặt bởi những bức tường di động. Hầm trú tận thế này có hệ thống cửa nhôm có thể sử dụng như một màn chiếu.

