Vẻ đẹp rùng mình của “biệt thự ma nhà họ Lưu”

" Biệt thự ma" Dân Hùng là một trong những khu bỏ hoang nổi tiếng nhất Đài Loan. Nằm giữa vùng đồng quê thị trấn Dân Hùng, ngoại ô thành phố Gia Nghĩa. Tòa nhà gạch đỏ bề thế mang phong cách kiến trúc baroque thời kỳ Phục Hưng này nổi tiếng hơn với tên gọi Biệt thự ma nhà họ Lưu. Tòa nhà được xây dựng vào năm 1929 bởi Lưu Vinh Dục, một địa chủ và doanh nhân giàu có. Sau đó, biệt thự bị bỏ hoang vào đầu những năm 1950, không lâu sau khi chế độ thực dân Nhật Bản chấm dứt. Tên của thị trấn này cũng có một lịch sử thú vị. Một thế kỷ trước, nơi đây được gọi là thôn “Đả Miêu” (nghĩa đen là “đá mèo”) trong tiếng Đài Loan. Trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng, các quan chức thuộc địa cảm thấy cái tên “đá mèo” rất bất nhã. Vì vậy, vào năm 1920 họ đã đổi tên thị trấn thành “Tamio” trong tiếng Nhật, tức Dân Hùng trong tiếng Trung. Biệt thự ma Dân Hùng ẩn mình giữa đồng bằng Gia Nam, nơi những cánh đồng lúa ngút ngàn trải rộng tới tận chân trời, chỉ rải rác những mái chòi lợp tôn lụp xụp. Không hiếm để bắt gặp di tích của những tòa nhà có sân vườn truyền thống của Đài Loan ở vùng đồng quê. Nhưng một biệt thự 3 tầng theo phong cách Tây Ban Nha gần như chưa từng có. Để đến được biệt thự ma ám này, du khách cần di chuyển bằng xe máy hoặc xe đạp. Nơi đây không hề khó tìm, chỉ cần hỏi đường và đi theo chỉ dẫn. Lối vào không bị chặn và chủ sở hữu của khu nhà có vẻ rất chào đón các vị khách hiếu kỳ tới thăm quan. Khi đến gần ngôi nhà ma ám, có thể nhìn thấy một chiếc hộp bí ẩn và một tháp nhỏ trông như mô hình chùa Phật giáo ở mặt trước tòa nhà. Tòa nhà bỏ hoang này đã trở thành điểm thu hút khách du lịch khá nổi tiếng của thành phố, đặc biệt là sinh viên các trường đại học ở gần đó. Muốn chứng tỏ bản thân trước mặt cô gái mình thích ư? Còn gì hơn là dám dạo một vòng trong ngôi nhà ma ám! Mặc dù vậy, những cô cậu sinh viên đến đây khám phá khu tàn tích này hầu hết đều đi lễ đền chùa ngay sau đó. Tòa nhà thứ hai, được cho là khu ở của người hầu và giúp việc. Không phải tự nhiên mà ngay cả người dân địa phương cũng rất kiêng dè khi nhắc tới ngôi nhà này. Bóng ma cô hầu nhà họ Lưu được cho là ám ảnh nơi đây. Hằng đêm, người ta vẫn nghe thấy tiếng khóc than thê lương văng vẳng từ tòa biệt thự. Chuyện kể rằng, cô yêu thầm người chủ gia đình, họ đã có một mối tình nồng cháy nhưng rồi bị phát hiện, ông chủ bỏ rơi cô người hầu ngay sau đó, làm cô lâm vào cảnh tuyệt vọng. Đau khổ, cô gieo mình xuống giếng tự vẫn ở ngay sân sau khu biệt thự. Từ lúc ấy, vận rủi như một lời nguyền giáng xuống cả gia đình nhà họ Lưu. Người dân đồn rằng, đây cũng là một trong những lý do chính họ rời bỏ căn biệt thự này vội vã như vậy. Cái giếng giờ đã bị niêm phong. Trước đó người ta vẫn thường thấy những mạt xám đen như tro cốt bên trong giếng. Linh hồn của cô hầu nhà họ Lưu không cô đơn, bóng ma của những người lính trong quân đội Hoàng gia Nhật Bản được cho là cũng đang lẩn khuất đâu đó trong khu dinh thự. Trong thời kỳ chiến tranh, những năm 1950, một nhóm binh sĩ Nhật đã đóng quân ở chính biệt thự nhà họ Lưu bỏ hoang này. Một đêm nọ, khi những người lính đã say giấc, người nhận nhiệm vụ gác đêm hôm đó chợt nhìn thấy một hình bóng bước ra từ màn sương mù trắng, dày đặc bao quanh tòa nhà. Hoảng hốt, người lính gác nổ súng, lập tức đánh thức những binh sĩ còn lại và đẩy họ tham chiến, bắn bừa vào những cái bóng họ thấy trong căn nhà hoang. Sáng hôm sau, không một ai sống sót, những người lính đã tự tàn sát nhau. Ngày nay, đã có nhiều báo cáo ghi nhận về việc một đám sương bí ẩn xuất hiện xung quanh căn nhà cũ vào ban đêm, như một đe dọa dành cho những kẻ có ý định xâm phạm. Đôi khi tiếng bước chân dồn dập vẫn vang dội trong đêm thanh vắng, khiến người ta không khỏi hình dung ra khung cảnh ma quái. Ngay cả khi không có những câu chuyện ma rùng rợn, tòa biệt thự cổ này vẫn là một nơi rất thú vị để thăm quan và khám phá. Mặt tiền xây bằng gạch đỏ vẫn còn “trơ gan cùng tuế nguyệt”, nhưng bên trong tòa nhà đã bị dọn sạch, trống không. Phần sàn gỗ đã mục ruỗng từ cách đây rất lâu. Những đống đổ nát nhỏ rải rác quanh khu nhà, hầu hết các tầng của dinh thự đều phủ một lớp bụi và lá cây dày. Ngôi nhà ma giờ đây không còn gì hơn một cái vỏ rỗng của thời quá khứ huy hoàng. Ngôi nhà ma giờ đây đã trở thành một cánh rừng nhỏ. Một trong những điểm nổi bật nhất của biệt thự ma nhà họ Lưu là rừng cây mọc bên trong và xung quanh tòa nhà. Trên đồng bằng Gia Nam bằng phẳng trải dài tới tận chân trời, khu dinh thự nơi những cây cổ thụ sừng sững mọc rậm rạp thành cụm như thế này rất dễ dàng dội vào tầm mắt bất cứ ai. Một mảng xanh ấn tượng, hoang sơ, bừng bừng sức sống, chiếm đoạt mọi thứ chúng có thể vươn rễ tới.

