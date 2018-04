Vẻ đẹp đắm say lòng người của chùa Thiên Tượng xứ Nghệ

Nằm trên ngọn núi Thiên Tượng, thuộc địa phận xã Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, chùa Thiên Tượng là một trong những thắng cảnh nổi tiếng của xứ Nghệ. Ảnh: Cổng Tam quan chùa Thiên Tượng. Chùa được dựng vào đời Trần, đến đầu thế kỷ 19 là ngôi chùa đẹp nơi chốn u tịch, thâm nghiêm. Vào năm 1885, do vùng Hồng Lĩnh trở thành nơi hoạt động chống Pháp, chùa đã bị đốt và tàn phá thành phế tích. Ảnh: Một góc sân chùa. Năm 1901, Tổng đốc An Tĩnh là Đào Tấn đã cho tái thiết chùa Thiên Tượng. Ngày nay khuôn viên chùa rộng chừng 150.000 m2, gồm nhiều hạng mục dàn trải trong khung cảnh hùng vĩ của núi Thiên Tượng. Ảnh: Tòa Tam Bảo (giữa), nhà thờ Tổ (trái) và đài Quan Âm (phải) của chùa. Không gian trong tòa Tam Bảo với bộ tượng Tam Thế Phật ở trung tâm. Bên trong nhà thờ Tổ, nơi có tượng Đức Phật và các vị Tổ sư. Tòa Thượng điện nằm sau tòa Tam Bảo. Không gian bên trong tòa Thượng điện. Lầu Di Lặc nằm trước nhà thờ Tổ. Tháp thờ Tổ nằm sau chùa, gần nhà thờ Tổ. Lầu chuông của chùa Thiên Tượng. Lầu Sơn thần. Vườn tháp của chùa Thiên Tượng. Từ chùa nhìn xuống thị xã Hồng Lĩnh đẹp như một bức tranh. Để lên chùa, du khách phải vượt qua một quãng đường núi quanh co. Từ chùa Thiên Tượng theo đường chim bay về phía Đông Nam chừng 2 km là đến hồ Thiên Tượng, một hồ nước có cảnh quan sơn thủy rất hữu tình. Ngày nay, hồ Thiên Tượng và chùa Thiên Tượng đã được xếp hạng thắng cảnh cấp quốc gia của Việt Nam. Mời quý độc giả xem clip: Ca khúc Việt Nam quê hương tôi.

