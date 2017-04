Tỷ phú Lee Shau Kee và độc chiêu “dùng tiền để kiếm tiền“

Tỷ phú Lee Shau Kee là một trong những tỷ phú tự thân giàu nhất châu Á. Ông là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Henderson Land Development và 2 công ty khác. Với những thành tựu kinh doanh đã đạt được trong thời gian qua, ông Lee được mệnh danh là "Warren Buffett của Hong Kong".



Xây dựng sự nghiệp

Ảnh: scmp.

Sinh ngày 29/1/1928 tại tỉnh Quảng Đông – Trung Quốc, Lee Shau Kee đã tiếp bước công việc của cha mình, một người chuyên kinh doanh vàng, tiền tệ. Năm 1940, ông mở cửa hàng thu đổi ngoại tệ với số vốn khởi nghiệp khiêm tốn 123 USD.

Đến năm 1950, khi đặt chân đến Hong Kong, Lee Shau Kee chỉ có trong tay 1.000 HKD để lập nghiệp. Sau đó, ông tham gia vào lĩnh vực bất động sản cùng với Kwok Tak-seng và Fung King-hey năm 1958 và thành lập công ty Eternal Enterprise Company.

Đến năm 1963, ông Lee thành lập một công ty bất động sản mới có tên Sun Hung Kai. Dưới sự lãnh đạo của ông, công ty ngày càng ăn nên làm ra. Vào năm 1972, ông Lee quyết định “chia tay” việc kinh doanh bất động sản đơn thuần và chuyển hướng vào các dự án xây dựng lớn.

Do vậy, năm 1973, ông thành lập tập đoàn Henderson Land Development cùng với các thành viên trong gia đình. Kể từ đó, cho đến nay, tập đoàn này đã có nhiều bước tiến lớn trong lĩnh vực bất động sản. Không dừng lại ở đó, ông tiếp tục cho thành lập công ty đầu tư Henderson Investment và công ty khí đốt The Hong Kong and China Gas Company.

Với sự nghiệp thành công, ông Lee giữ chức chủ tịch cả 3 công ty và là một trong những người giàu có nhất thế giới.

"Dùng tiền để kiếm tiền"

Ảnh: forbes.

Để trở thành một trong những tỷ phú giàu có nhất thế giới, doanh nhân Lee Shau Kee đã kiên trì 4 nguyên tắc.

Một là lao động chăm chỉ kiên trì và biết kiểm soát cảm xúc. Ông Lee luôn giữa thái độ điềm tĩnh, không nóng vội để có thể đưa ra những quyết định sáng suốt trong kinh doanh.

Hai là dùng tiền để kiếm tiền. Tiết kiệm khoản tiền đầu tiên kiếm được bằng lao động, nhưng sau đó dùng tiền này để đầu tư nhằm khiến chúng sinh lời. Không nên gửi tiền vào ngân hàng.

Ba là phải chọn đúng ngành đầu tư. Nếu như có những chọn lựa chính xác thì những dự án đầu tư sẽ thu được lợi nhuận cao và kinh doanh có lãi.

Bốn là đầu tư dài hạn. Nhiều dự án đầu tư phải cần nhiều thời gian mới có thể mang lại lợi nhuận lớn nhất. Do vậy, không nên nóng vội trong kinh doanh, muốn thu lợi nhuận trong thời gian ngắn và cần phải theo dõi sát sao thị trường để có những quyết định, phán đoán chính xác.

Nhà từ thiện đáng ngưỡng mộ

Ảnh: forbes.

Là một doanh nhân thành đạt, tỷ phú Lee Shau Kee thường làm từ thiện để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Ông chia sẻ, nếu làm từ thiện đúng mục đích, có hiệu quả, với sự tham gia trực tiếp của người cho tiền vào việc số tiền đó được tiêu thế nào thì hành động ý nghĩa này sẽ đem đến “sự bình yên trong tâm trí”.

Với quan điểm về việc làm từ thiện như trên, " Warren Buffett của Hong Kong" đã mở một chương trình đào tạo cho 1 triệu nông dân trẻ ở khu vực nông thôn và giúp họ tìm việc làm. Nhờ chương trình này mà có hơn 3 triệu người nhận được sự giúp đỡ của ông. Thêm vào đó, tỷ phú này còn dự định sẽ để lại một phần tài sản cho 5 người con và phần còn lại để làm từ thiện.

Ngoài công việc bận rộn, ông Lee còn thành công trong việc cân bằng cuộc sống. Mỗi ngày, ông thường dành 1 giờ để thư giãn và nghĩ tới những điều tươi sáng và vui vẻ trong cuộc sống. Nhờ điều giản dị này mà ông luôn cảm thấy tràn đầy sức sống, hứng thú hơn với công việc cũng như giữ được tinh thần luôn sáng suốt. Từ đó, ông đưa ra những phán đoán chính xác trong các vụ kinh doanh.