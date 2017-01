Tuổi Sửu - con giáp thành công cả sự nghiệp và tình yêu 2017

Những người tuổi Sửu sinh năm 1925, 1937, 1949, 4961, 1973, 1985, hoặc 1997.

Tổng quan

Tử vi 2017 dự đoán rằng năm nay mọi việc của người tuổi Sửu đều diễn ra khá nhanh, mặc dù bạn có thêm nhiều năng lượng trong năm nay nhưng vẫn nên cố gắng hơn nữa để đạt được tốc độ tốt nhất.

Tuổi Sửu tương thích với năm Dậu, vì thế trong năm 2017, những người tuổi Sửu thành công trong cả tình yêu và sự nghiệp.

Có thể nói rằng tuổi Sửu đạt được những dấu hiệu hoàng đạo may mắn hiếm có trong năm nay. Mặc dù có được sự yểm trợ của sao tốt, từ quan điểm của sự thay đổi chiêm tinh học, tuổi Sửu vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi những sao xấu. May mắn thay, sự ảnh hưởng của các sao xấu vẫn là kém hơn so với những sao tốt nên nói chung tuổi Sưu năm nay vẫn may mắn.



Các yếu tố chiêm tinh học năm 2017

Hướng tốt: Đông Nam, Tây, Bắc; Tránh hướng: Nam

Màu sắc may mắn: Màu vàng, màu hồng be; Tránh màu: màu xanh, xanh lá mạ

Số may mắn: 2, 7

Con giáp hợp: Tỵ, Dậu, Tý; Con giáp xung: Ngọ, Tuất, Thìn, Mùi

Hướng tốt lành cho tình yêu: Nam

Hướng tốt lành cho tiền bạc: Bắc

Hướng tốt lành cho học hành: Tây Nam

Hướng tốt lành cho nghề nghiệp: Đông

Tiền bạc

Chịu ảnh hưởng của ba ngôi sao đáng ngại nhưng tuổi Sửu vẫn sẽ gặp may mắn trong tiền bạc và dễ dàng thu được nhiều tiền bạc trong năm nay.

Hơn nữa, người tuổi Sửu là người thực tế, không mơ mộng nên rất chặt chẽ trong việc đầu tư tiền bạc. Tuy nhiên vì một vài lý do, bạn có thể có một khoản chi rất lớn, do đó không thể tiết kiệm được nhiều tiền. May mắn thay, tình trạng này sẽ không kéo dài và bạn có thể dần dần tiết kiệm nhiều tiền hơn, miễn là bạn luôn cẩn thận để tránh xui xẻo.

Nghề nghiệp

Dưới ảnh hưởng của ba ngôi sao tốt lành, bạn sẽ có may mắn rất tốt trong công việc. Thái độ của bạn đối với công việc và khả năng của bạn sẽ được cấp trên công nhận.

Bạn nên tập trung vào sự nghiệp trong năm nay và hiệu quả công việc sẽ được cải thiện rất nhiều.

Nếu bạn muốn bắt đầu kinh doanh, năm nay là một cơ hội hiếm có không thể bỏ qua. Tính cách bình tĩnh, thực tế của người tuổi Sửu và thái độ đối với công việc sẽ mang lại cho bạn một sự phát triển kinh doanh ổn định trong năm nay. Tuy nhiên, hãy cẩn thận rằng dưới sự ảnh hưởng của các sao xấu bạn sẽ dễ bị ghen tị, đặc biệt là các đồng nghiệp hoặc đồng nghiệp đang trong mối quan hệ cạnh tranh trực tiếp hoặc xung đột lợi ích.

Vì vậy, tuổi Sửu nên hạn chế tin người và nên chú ý làm những việc quan trọng của mình để ngăn chặn người khác kiếm lỗ hổng hại bạn.

Trong năm nay, tuổi Sửu rất thích hợp để hợp tác công việc với những người khác.

Nếu tuổi Sửu hợp tác với tuổi Tỵ, Dậu hoặc Tý sẽ nhận được nhiều lời khuyên hữu ích giúp cho sự nghiệp của bạn thăng tiến.

Tình yêu

Tuổi Sửu sẽ có cơ hội rất tốt để phát triển mối quan hệ tình yêu trong năm 2017. Trong năm nay bạn sẽ không gặp rắc rối hoặc bị ảnh hưởng bởi bất kỳ yếu tố bên ngoài. Tuổi Sưu kết hôn năm nay sẽ có được đời sống tình cảm ổn định.

Đối với tuổi Sửu còn độc thân sẽ có rất nhiều cơ hội để gặp được một nửa qua người thân, bạn bè hoặc thậm chí qua mạng xã hội. Đối với các bạn tuổi Sửu đã có người yêu, năm nay là thời điểm tốt cho bạn để tiến tới hôn nhân và có nhiều khả năng có thai vào cuối năm nếu kết hôn sớm.

Sức khỏe

Năm 2017, sức khỏe của người tuổi Sửu khá tốt, luôn tràn đầy năng lượng nên có thể đạt được nhiều mục tiêu đã đặt ra trong thời gian này.

Dưới ảnh hưởng của các sao xấu, bạn có thể cảm thấy chán nản, vì vậy nên điều chỉnh tâm trạng bởi vì áp lực lâu dài sẽ gây tổn hại nghiêm trọng về sức khỏe.

Khoảng thời gian không phải làm việc, bạn nên đi du lịch hoặc thư giãn với gia đình và bạn bè để tránh căng thẳng và thúc đẩy mối quan hệ.

Người tuổi Sửu năm nay cần chú ý đến vấn đề xương cốt và cơ bắp, cẩn thận rất có thể bị ngã do trơn trượt hoặc tập thể dục quá sức.

Mời quý độc giả xem video sự tích 12 con giáp (nguồn Youtube):