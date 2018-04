Từ giờ đến giữa năm 2018, 3 con giáp này sẽ thu về bộn tiền

Tuổi Ngọ

Ảnh minh họa.

Tuổi Dậu

Năm vừa rồi quả là một năm không may mắn dành cho tuổi Dậu. Chỉ một chút bất cẩn và không để ý thôi đã khiến người tuổi Dậu mất đi một khoản tiền lớn. Tuy nhiên, xui xẻo dường như đã ở lại phía sau khi năm 2018 tiến đến. Từ giờ đến giữa năm, tài vận của bạn tăng cao, bạn không còn bị mất tiền oan nữa mà tiền đổ vào túi bạn lại nhiều không đếm xuể. Thậm chí, bạn còn được hưởng những khoản tiền “từ trên trời rơi xuống” như trúng giải thưởng, được tặng quà, voucher giảm giá… 2018 này, tuổi Dậu cũng cần chú ý đến các dự án đầu tư và các dự định kinh doanh, vì đây chính là thời điểm tốt để khởi nghiệp đó.

Tuổi Sửu

Thực tế là năm 2017 của bạn không quá tồi tệ. Thế nhưng, những khoản chi cũng như sự mất ổn định trong thu nhập khiến cả năm vừa rồi người tuổi Sửu sống trong lo âu và căng thẳng. Bạn lúc nào cũng phải tính toán, cân đo sao cho các khoản chi tiêu không vượt quá nhiều so với các khoản thu. Hãy tươi tỉnh lên, vì từ giờ đến giữa năm 2018, tình trạng này sẽ không còn nữa, thay vào đó, cơ hội để bạn kiếm tiền sẽ ngày càng nhiều lên. May mắn sẽ luôn mỉm cười với bạn, các khoản thu sẽ đều đặn chảy vào túi bạn và số tiền đó sẽ giúp bạn có thể chi tiêu thoải mái mà không phải quá đắn đo, suy tính. Những cơ hội nghề nghiệp cũng được mở rộng, ngoài khoản lương cố định, bạn sẽ có thêm những thu nhập ngoài từ dự án đầu tư hoặc kinh doanh.

- Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo -

Những người cầm tinh tuổi Ngọ đã không gặp nhiều may mắn trong năm vừa rồi. Tài sản cá nhân bị thu hẹp. Tiền kiếm ra được không nhiều trong khi đó lại phải đưa ra những khoản chi không cần thiết, thậm chí còn mất oan tiền của, khiến bạn vô cùng buồn rầu. Tuy nhiên, may mắn sẽ mỉm cười vớinày trong nửa đầu năm 2018 này. Từ giờ đến giữa năm, thần may mắn dường như lúc nào cũng quanh quẩn bên bạn, những cơ hội kiếm tiền xuất hiện ngày càng nhiều và miễn là bạn luôn tự tin và cố gắng thì tài vận của bạn còn tăng lên nhiều hơn nữa.