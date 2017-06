Truy tìm 3 con giáp dễ ngoại tình nhất quả đất

Mỗi người trong chúng ta ai cũng mong muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với một người bạn đời chung thủy, yêu thương ta trọn đời nhưng thực tế lại không như vậy. Sau đây là 3 con giáp rất dễ có những cuộc tình ngoài luồng. Ảnh: phununews.vn. Tuổi Thìn: Người tuổi Thìn luôn tạo cho người khác cảm giác đứng đắn, rất quy củ. Ai cũng sẽ cảm thấy họ sẽ là người bạn đời lý tưởng, nhưng họ lại có một tính cách mãnh liệt và một tinh lực dồi dào đằng sau vẻ bề ngoài chỉn chu. Ảnh: vietnamnet.vn. Bề ngoài của người tuổi Thìn đánh lừa được rất nhiều người, ít ai nghĩ rằng họ sẽ dính đến chuyện “ngoại tình”, vì vậy người tuổi Thìn luôn yên tâm rằng sẽ không ai phát hiện ra những việc mà họ làm. Điều này đã kích thích họ thử làm những điều mạo hiểm trong một môi trường vô cùng an toàn, đó là làm những điều vượt qua ranh giới đạo đức, vì thế chuyện có những cuộc tình ngoài luồng là điều tất yếu. Người tuổi Thìn rất khéo che đậy chuyện ngoại tình, đồng thời, điều này cũng trở thành niềm vui khi thực hiện những điều mạo hiểm của họ. Ảnh: vietnamnet.vn. Tuổi Hợi: Người tuổi Hợi có tính cách hay thay đổi, họ luôn ham thích những cái mới lại và chán ghét những điều cũ kỹ. Chính vì vậy, tâm tư của họ không an định. Ảnh: vietnamnet.vn. Người tuổi Hợi chỉ cần có cơ hội gặp được người đủ sức thu hút họ, họ có thể rất nhanh quên đi thân phận của mình, chỉ muốn theo đuổi người mà mình quan tâm, cho nên người tuổi Hợi rất dễ dính đến chuyện ngoại tình. Vì người tuổi Hợi không kiềm chế tính cách bẩm sinh “có mới nới cũ” nên những người là nửa kia của họ cũng khó “giữ chân” được người tuổi Hợi, chỉ có thể không ngừng chạy theo họ hoặc không ngừng tự làm mới bản thân. Ảnh: eva.vn. Tuổi Mão: Người tuổi Mão là người yêu đời, yêu sự tự do và đặc biệt là người rất hiếu kỳ hay tò mò, thích khám phá cái mới lạ. Họ thích kết giao với những kiểu người khác nhau, đặc biệt là những người học giỏi đa tài, những người này luôn tạo cảm giác muốn tiếp cận đối với người tuổi Mão. Ảnh: tamsugiadinh.vn. Dường như ẩn sâu trong họ luôn nhen nhóm một khát khao được vượt rào, vượt qua ranh giới đạo đức, bởi họ tiếp xúc với càng nhiều người, họ càng không cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, càng muốn có một mối quan hệ trên mức bình thường với người mà họ ngưỡng mộ. Điều này thường được giấu kín trong lòng người tuổi Mão,nhưng rất có thể một ngày sẽ bùng phát. Chính vì vậy, người tuổi Mão cũng là người rất dễ liên quan đến chuyên ngoại tình. Ảnh: baomoi.com. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

