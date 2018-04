Trung tâm Công viên địa chất Non nước Cao Bằng nằm ở đâu?

Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng vừa được UNESCO công viên địa chất toàn cầu. CVĐC Non nước Cao Bằng có diện tích hơn 3.000km2, bao gồm 6 huyện: Hà Quảng, Trà Lĩnh, Quảng Uyên, Trùng Khánh, Hạ Lang, Phục Hòa và một phần diện tích các huyện Hòa An, Nguyên Bình và Thạch An Thác Bản Giốc được xem là trung tâm của CVĐC Non nước Cao Bằng. Thác Bản Giốc nằm ở địa phận xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng. Thác Bản Giốc là một trong 10 ngọn thác kỳ vĩ nhất thế giới, Thác Bản Giốc là niềm tự hào của người Cao Bằng nói riêng, người Việt Nam nói chung. Thác có độ cao trên 30m với những khối nước lớn đổ xuống qua nhiều bậc đá vôi. Vẻ đẹp của thác vào những mùa khác nhau sẽ rất khác nhau. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 9. Đây là thời điểm thác Bản Giốc hùng vĩ nhất, thác tuôn nước ồ ạt, bọt tung trắng xóa. Còn mùa khô bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 5 năm sau, thời điểm này thác Bản Giốc Sau dòng thác là dòng sông Quây Sơn nước trong xanh. Bờ sông với cảnh quan đẹp nên thơ, trong lành. Nhiều người ví von thác Bản Giốc là "Cô gái đẹp ngủ trong rừng". Đối với khách du lịch, đặc biệt là các phượt thủ, cung đường lý tưởng nhất để ngắm cảnh sắc Cao Bằng đó là: Thác Bản Giốc- Động Ngườm Ngao- Hồ Thăng Hen- Hang Pắc Pó.

