Trồng cây phát lộc trong nhà, không thể không biết điều này

Cây phát lộc là cây đem lại bình an may mắn

Cây phát lộc có thể tự sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt và luôn giữ được dáng thẳng, hiên ngang. Chính vì thế, theo thuyết phong thủy, nếu để chúng trong nhà sẽ giúp mang lại năng lượng dồi dào và rất yên bình.

Hơn nữa, cây phát lộc có nhiều đốt rỗng nên tinh thần của gia chủ theo đó cũng dễ lưu thông, tâm hồn được tự do, thăng hoa.

Nếu trồng cây phát lộc trong vườn là thích hợp nhất, lúc đó vượng khí đem lại càng nhiều. Ngoài ra, tiếng gió lùa qua bụi cây còn trở thành một loại chuông gió độc đáo mang năng lượng phong thủy.

Cây phát lộc là loại thực vật tuyệt vời mang lại sự bình an, may mắn cho ngôi nhà bạn. Sở dĩ cây phát lộc được coi là mang đến nguồn năng lượng phong thủy tốt là vì đây là loại có thể dung hòa 5 yếu tố phong thủy, chúng chính là nền tảng cho một vũ trụ hài hòa. 5 yếu tố trong phong thủy lần lượt là: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.

Mộc (Gỗ): Cây phát lộc là đại diện cho các loại cây.

Thổ (Đất): Đất chính là nền tảng để cây phát lộc sinh sôi, phát triển.

Nước (Thủy): Nước rất cần thiết cho sự phát triển mạnh mẽ của cây phát lộc. Vì vậy cây phát lộc cũng đại diện cho yếu tố Thủy.

Hỏa (Lửa): Mỗi cây phát lộc đều được gắn một chiếc nơ màu đỏ (màu đỏ thường tượng trưng cho yếu tố Hỏa).

Kim (Kim loại): Cây phát lộc thường được trồng trong những chiếc bình, chậu. Những chiếc bình, chậu này đại diện cho yếu tố Kim. Theo phong thủy, cây phát lộc thường được trồng trong bình gốm, thường được gắn một đồng xu kim loại hoặc một bức tượng bằng kim loại, chẳng hạn như tượng Phật cười- đây cũng là những vật phẩm đại diện cho yếu tố Kim.

Số lượng thân cây phát lộc nên được trồng trong bình

Số lượng thân cây phát lộc trong một chiếc bình cũng mang đến những ý nghĩa phong thủy nhất định. Vì vậy bạn nên ghi nhớ quy tắc chọn số lượng thân cây phát lộc khi trồng trong bình để có được nguồn năng lượng phong thủy như ý muốn.

2: tượng trưng cho tình yêu và hôn nhân

3: tượng trưng cho hạnh phúc

5: tượng trưng cho sức khoẻ

8: tượng trưng cho sự giàu có, dư dả

9: tượng trưng cho sự may mắn

Tác dụng của cây phát lộc

Được coi là loại cây mang lại may mắn trong cuộc sống, cây phát lộc có sức sống mạnh mẽ, rất dễ chăm sóc. Tuy nhiên, để có cây phát lộc hợp phong thủy, bạn cần có sự đầu tư công sức, giúp nó phát triển tốt và có được hình dáng như ý.

Cây phát lộc còn được gọi là cây phát tài (do cách đọc của người Trung Quốc: phất lộc đồng âm với phát tài), trong phong thủy, đây là loài cây mang lại may mắn cho gia chủ. Cây phát lộc ( phất dụ) có hơn 20 loài cùng họ ở Việt Nam, trong đó, gần như cây nào cũng mang lại may mắn, phát tài đúng như tên gọi của nó:

Phát lộc xanh – biểu tượng của may mắn;

Phát lộc thơm – là cây thiết mộc lan, thơm về đêm

Phát lộc rồng – còn goi là huyết rồng, còn dùng làm thuốc chữa bệnh

Phát lộc lá hẹp – còn gọi là bồng bồng, thường dùng làm bánh

Phát lộc trúc– xua đi vận đen, còn gọi là trúc thiết Quan Âm…