Triệu phú Bobbi Brown: “Thành công nhờ nói chuyện với người lạ"

Với niềm đam mê nghệ thuật trang điểm, triệu phú tự thân Bobbi Brown đã từng bước gây dựng thành công thương hiệu mỹ phẩm mang tên mình. Hãng mỹ phẩm Bobbi Brown của bà vô cùng phát triển khi có cửa hàng tại 68 quốc gia trên thế giới.



"Thành công bằng việc nói chuyện với người lạ"

Theo tờ CNBC, khoảng 1 năm sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành trang điểm sân khấu tại Đại học Emerson (Boston, Mỹ), Bobbi Brown chuyển tới thành phố New York để bắt đầu sự nghiệp trở thành chuyên gia trang điểm. Do không quen biết ai trong ngành này, bà đã tìm “cứu cánh” trong cuốn danh bạ điện thoại.

“Tôi mở cuốn Những Trang Vàng, tìm tới mục "trang điểm", "người mẫu" và bắt đầu gọi điện để hỏi đủ thứ”, bà Brown chia sẻ.

Luôn đặt câu hỏi trở thành thói quen của bà Brown để làm công việc tốt hơn. Theo đó, bà nói chuyện với bất cứ ai mà bà gặp ở trong bữa tiệc, trên phố, công viên hay thậm chí trong thang máy... Đây chính là một trong những yếu tố giúp bà xây dựng công ty trang điểm thành công cũng như giúp bà trở thành triệu phú giàu có và danh tiếng.

Với tính cách thân thiện, Bobbi Brown đã bắt đầu cuộc trò chuyện với những người xa lạ ở đúng thời điểm.

“Tôi nói chuyện với tất cả mọi người và thấy họ thực sự thú vị. Hãy luôn thân thiện với mọi người giống như một phép lịch sự thông thường, đừng làm thế vì bạn muốn thứ gì đó từ họ”, triệu phú Brown chia sẻ với tờ CNBC trong một hội thảo tại New York tuần trước.

Nữ triệu phú tự thân này còn chia sẻ: "Hãy thân thiện với mọi người. Đừng làm điều đó vì bạn muốn một thứ gì đó. Nó sẽ khiến bạn cảm thấy thoải mái".

Cuộc trò chuyện "định mệnh"

Vào cuối những năm 1980, khi vẫn còn là một chuyên gia trang điểm, bà Brown nói chuyện với một chuyên gia hóa học tại một hiệu thuốc.

“Tôi nói tôi có một ý tưởng. Tôi muốn làm loại son không bóng, không khô, không có mùi như loại của các bà các mẹ ngày xưa và có màu tự nhiên”, bà Brown nói.

Vào những năm 1980, loại son mang lại vẻ tự nhiên là một ý tưởng khá xa lạ bởi vì vào thời điểm ấy, phụ nữ thường trang điểm đậm.

“Ông ấy nói: 'Tôi sẽ làm cho cô'. Sau đó ông ấy gọi điện cho tôi và nói 'Cô nghĩ thế nào về việc chúng ta trở thành đối tác? Chúng ta sẽ bán với giá 15 USD, cô hưởng 7,5 USD, còn tôi 7,5 USD'. Tôi nghĩ điều này thật tuyệt vời. Chúng tôi đã bắt đầu như vậy”, bà Brown cho biết.

Từ một màu son, bà Brown phát triển thành một bộ sưu tập 10 màu son dành cho nữ giới. Bà chia sẻ điều này với một người bạn mà tình cờ lại là biên tập viên của tạp chí Glamour. Người này đã hỏi Brown có muốn viết một bài trên tạp chí về bộ sưu tập son đó không.

“Bây giờ tôi biết đó chính là cách quảng cáo (PR)”, bà Brown nhớ lại.

Bà Brown để số điện thoại trong bài báo đăng trên tạp chí Glamour và sau đó đơn hàng tới tấp gửi đến. Khi ấy, bà Brown cùng chồng cho thỏi son vào các phong bì và gửi đi mà chẳng cần tới hộp đựng.

Nữ doanh nhân Brown còn làm nghiên cứu thị trường trên đường tới siêu thị. Bà cũng tới công viên và nhờ mọi người dùng thử sản phẩm.

"Tôi thực sự rất cần mọi người cho ý kiến về sản phẩm", bà Brown chia sẻ về khoảng thời gian lập nghiệp.

Trước khi nghe ý kiến của họ, bà Brown đến công viên, gặp những người xa lạ và đề nghị họ dùng thử sản phẩm của mình.

“Mọi người đều thích nó. Tôi nghĩ khi ấy mọi người cho rằng tôi đang làm khảo sát nhóm nhưng thực ra tôi chỉ đang hỏi ý kiến của họ mà thôi. Ở công viên, nhiều phụ nữ đến từ các nước khác nhau và nhờ đó tôi biết được son của mình lên màu như thế nào trên các loại da khác nhau”, bà Brown tâm sự.

Triệu phú Bobbi Brown còn hỏi chuyện những người đi cùng thang máy.

“Thật lạ là trong thang máy mọi người thường chẳng nói gì cả, còn tôi thì luôn nói "xin chào". Một lần tôi nói chuyện với một cô gái đi cùng thang máy trong khu căn hộ tại New York của tôi. Cô ấy cho biết đang làm việc tại một phòng thí nghiệm ở Long Island. Tôi hỏi xin danh thiếp và sau này công ty tôi đã sản xuất son tại phòng thí nghiệm đó”, bà Brown kể.

Thậm chí sau khi bán công ty, nữ doanh nhân Brown vẫn tiếp tục sản xuất son tại phòng thí nghiệm trên.

Đặc biệt, cuộc trò chuyện khác tại một bữa tiệc đã giúp bà Brown có được kênh phân phối cao cấp.

“Tại bữa tiệc đó tôi giới thiệu bản thân với một phụ nữ, bà ấy chia sẻ mình là người chuyên viên nhập mỹ phẩm tại cửa hàng bán lẻ Bergdorf Goodman. Tôi liền nói "Ồ, tôi có sản xuất son". Đó là cách sản phẩm của tôi vào được Bergdorf Goodman", bà Brown nhớ lại.

Thành công nối tiếp thành công

Không chỉ đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực trang điểm, Bobbi Brown còn khá thành công trong vai trò viết lách. Bà là tác giả của 9 cuốn sách mà gần đây nhất là tác phẩm “Bobbi Brown Beauty from the Inside Out" (Tạm dịch: Vẻ đẹp Bobbi Brown từ trong ra ngoài).

Trong một buổi ký tặng sách, một phụ nữ lớn tuổi hỏi chuyện nữ tác giả Brown và bà đã vui vẻ trả lời. Trong cuộc trò chuyện ấy, bà Brown chia sẻ về ước mơ được xuất hiện trong chương trình Today của đài NBC.

Người phụ nữ lớn tuổi ngạc nhiên nói: “Ồ, Jeff Zucker là cháu tôi”. Khi đó, Zucker là người chỉ đạo sản xuất của chương trình Today.

“Và nhờ đó tôi xuất hiện trong chương trình”, bà Brown cho biết.

Khi gặp ông Zucker, bà Brown lại chia sẻ rằng bà muốn xuất hiện trong chương trình hàng tháng và ông ấy đã đồng ý. Lần tiếp theo, bà lại chia sẻ mình muốn làm chuyên viên trang điểm cho chương trình và bà đã được làm điều đó.

“14 năm làm việc cho Today thực sẽ đã giúp tôi rất nhiều trong việc phát triển công ty”, nữ triệu phú Brown chia sẻ.

Hiện nữ doanh nhân thành đạt Bobbi Brown, 60 tuổi, quay lại với sự nghiệp kinh doanh với dự án hồi sinh một khách sạn ở New Jersey và quản lý cửa hàng bán lẻ justBOBBI tại Lord & Taylor.

“Thật lòng, tôi chẳng lo lắng có thành công hay không, tôi chỉ muốn làm mình muốn và theo cách tôi muốn thôi”, bà Brown tiết lộ về cách làm việc của bản thân.