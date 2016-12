Treo sai 4 tranh thêu chữ thập đón Tết, coi chừng gặp họa

Tết không chỉ là thời khắc gia đình quây quần bên nhau, mà còn là lúc mọi người trang hoàng nhà cửa tươm tất khang trang. Một trong những vật dụng mọi người thích dùng trang trí trong ngày Tết chính là tranh chữ thập, vừa có thể trang trí, vừa đem lại may mắn cho cả năm. Một lưu ý mấu chốt chung khi treo tất cả các loại tranh thêu chữ thập đó là phải treo tranh chữ thập hợp với mệnh của các thành viên, có nội dung tương sinh với các thành viên trong gia đình. Nếu trong nhà có người xung khắc nhau thì việc lựa chọn tranh là vô cùng quan trọng. Tốt nhất nên chọn những bức tranh trung tính, không quá khắc với cả hai người, từ đó có thể giảm xung khắc giữa hai người, giúp gia đình thuận hòa, vui vẻ hơn. Dưới đây là 4 loại tranh thêu chữ thập nhiều gia đình hay lựa chọn để treo dịp năm mới sắp đến. Tuy nhiên, tuyệt đối không nên treo một cách bừa bãi, không theo phong thủy, kẻo gặp họa cho mọi người. Khi treo 4 loại tranh may mắn này cần nhớ: 1. Treo tranh sơn thủy

Chọn tranh sơn thủy nếu trong phòng có góc khuyết hoặc sô pha không kê sát tường. Treo tranh bên cạnh góc khuyết có thể làm giảm bớt hiện tượng góc khuyết. Theo phong thủy, sô pha không kê sát tường sẽ gây ra điều không may. Treo tranh sơn thủy phía sau sô pha có thể giải được mối nguy hại đó. Đồng thời trong bức tranh sơn thủy cũng phải chú ý đến hướng nước chảy, nước tượng trưng cho tiền tài, dòng nước chảy vào trong có nghĩa là tiền vào nhà, còn chảy ra ngoài có nghĩa là tiền tài mất mát. 2. Treo tranh tượng phật

Khi chọn tranh tượng phật, tốt nhất nên treo đối diện với cửa ra vào, tránh treo đối diện với nhà vệ sinh, bàn ăn và cửa phòng khác, không được treo song song với bài vị của gia tiên. 3. Treo tranh thư pháp

Chọn tranh thư pháp, chữ phải hợp với mệnh của gia chủ. Ví dụ trong ngũ hành, chữ “Phật” thuộc mệnh Thủy, mà mệnh của gia chủ hợp với mệnh Thủy, thì có thể chọn tranh chữ “Phật” để treo. Nếu treo đúng, gia đình sẽ gặp nhiều may mắn và luôn luôn thịnh vượng. 4. Treo tranh thực vật

Theo ngũ hành, thực vật thuộc mệnh Mộc, hướng Bắc thuộc mệnh Thủy, Mộc có Thủy sẽ phát triển tươi tốt; hướng Nam thuộc Hỏa, Mộc sinh Hỏa thể hiện cho sự phồn vinh, thịnh vượng. Đặc biệt, không được treo tranh thực vật ở hướng Tây, vì hướng Tây thuộc Kim, Mộc bị Kim khắc, gia chủ sẽ không gặp may. Dự theo những lưu ý trên, có thể chọn những bức tranh như Hoa nở phú quý, Cửu ngư quần tụ, hoặc tranh chữ Gia hòa vạn sự hưng… để treo trong nhà, nhất là phòng khách, vừa có tác dụng trang trí, tạo cảm giác ấm áp cho gian phòng, vừa có thể đem lại may mắn cho gia đình. (Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung khoa học phong thủy cho bạn đọc).

