Top sự thật đáng kinh ngạc chưa hẳn ai cũng biết

Năm 1567, người đàn ông có tên Hans Steininger có bộ râu dài nhất thế giới. Ông mất mạng do dẫm lên bộ râu dẫn đến vấp ngã và gãy cổ trong lúc chạy thoát thân khi xảy ra hỏa hoạn. Sự thật đáng kinh ngạc này khiến nhiều người cảm thấy khó tin. Một sự thật thú vị là ngôi làng Giethoorn ở Hà Lan nổi tiếng với việc không có bất cứ con đường nào. Người dân di chuyển bằng những con thuyền và các cây cầu. Dòng họ Fugate ở bang Kentucky của Mỹ có làn da khác thường, màu xanh dương. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, dòng họ Fugate mắc bệnh methaemoglobinaemia (viết tắt là met-H). Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, loài chuột cũng có thể cười khi bị cù giống như con người. Tuy nhiên, chúng chỉ cười khi có tâm trạng tốt. Lông gấu Bắc cực không có màu trắng. Sự thật là lông của chúng có có lõi rỗng, trong suốt và sẽ phản chiếu lại những màu sắc có xung quanh môi trường sống. Do vậy, màu trắng mà chúng ta thường thấy ở gấu Bắc cực là kết quả của sự phản xạ lại ánh sáng trắng từ Mặt Trời. Theo đó, gấu Bắc Cực còn có thể có những màu lông khác như xanh, vàng hay tím. Alice in Wonderland (Alice ở xứ sở thần tiên) không chỉ là tên của một câu chuyện dành cho thiếu nhi mà còn là tên của hội chứng hiếm gặp. Người mắc hội chứng này sẽ có cảm nhận về không gian và sự vật xung quanh một cách khác thường: mọi vật có thể lớn hơn như đang nhìn qua kính lúp (macropsia), hoặc nhỏ hơn giống như nhìn từ phía xa vậy (micropsia). Tiến sĩ Franz Messerli đã công bố kết quả nghiên cứu cho thấy ăn socola có thể cải thiện khả năng suy nghĩ, giúp thông minh hơn và giảm các nguy cơ mắc bệnh chứng tâm thần phân liệt do tăng lượng tuần hoàn máu lên não. Nhân viên y tế ở Anh không được phép đeo nhẫn ở nơi làm việc. Người phụ nữ có tên Erika Eiffel khiến công chúng không khỏi kinh ngạc khi kết hôn với tháp Eiffel - công trình nổi tiếng ở Paris, Pháp. Khi kim tự tháp ở Giza được xây dựng, voi ma mút vẫn tồn tại trên Trái đất.

