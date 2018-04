Top sự thật cuộc sống khó tin khiến bạn phải giật mình

Một sự thật thú vị về cuộc sống quanh ta là số liệu thống kê cho thấy có ít ngôi sao trên bầu trời hơn so với số cây trên Trái đất. Theo các chuyên gia, có khoảng 3.000 tỷ cây trên thế giới trong khi trên bầu trời có khoảng 400 tỷ ngôi sao. Đức có tỷ lệ trẻ em thấp nhất. Một nghiên cứu chỉ ra, trẻ em trong nhóm tuổi từ 0 - 14 chỉ chiếm 12% dân số Đức. Trong khi đó, con số này ở Kenya là 40%. Điều bất ngờ về cuộc sống quanh ta là từ năm 1917 - 2016, những cái tên phổ biến nhất thế giới là James (dành cho nam giới) và Mary (dành cho nữ giới). Theo ước tính, gần 5 triệu nam giới trên Trái đất mang tên James và 3,5 triệu phụ nữ có tên là Mary. Trung Quốc là quốc gia tìm thấy nhiều vàng hơn bất kỳ quốc gia nào. Nghiên cứu chỉ ra, mỗi năm Trung Quốc khai thác khoảng 440 tấn vàng. Dân số thế giới đã tăng 22 lần kể từ năm 1000 so với năm 2000. Cụ thể, vào tháng 7/1000, dân số thế giới là 275 triệu người. Đến tháng 7/2000, con số này tăng lên 6,1 tỷ người. Với tuổi thọ trung bình là 80 tuổi, các nhà khoa học tính toán rằng, một người có thể đi bộ 180.000 km trong suốt cuộc đời. Do vậy, trung bình một đời người, chúng ta đi bộ trên một quãng đường dài khoảng 4,5 lần đường xích đạo. Trung bình, mỗi ngày người dân Mỹ dành ra 270 phút để theo dõi các chương trình truyền hình. Đứng sau Mỹ là người dân Ba Lan với 264 phút xem truyền hình mỗi ngày. Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học, thứ Bảy là ngày có ít trẻ em chào đời hơn so với các ngày khác trong tuần. Tại Mỹ, mỗi ngày có khoảng 1.700 người trở thành triệu phú. Con người sinh ra với 300 khúc xương. Tuy nhiên, khi trưởng thành, mỗi người chỉ còn 206 xương. Mời quý độc giả xem video:Cuộc sống bên trong ‘thánh địa’ ma tuý Lai Châu (nguồn: VTC)

