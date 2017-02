Top sự thật cực bất ngờ về người tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu có ưu điểm là tính cách sôi nổi, nhiệt tình, hào phóng, chăm chỉ. Họ rất hòa đồng với mọi người, thích sự gọn gàng, sạch sẽ và làm việc có tổ chức. Họ thuộc mẫu người rất thông minh, chú ý đến ngoại hình của bản thân. Người tuổi Dậu sở hữu tính cách trung thực, không thích nói xấu hay nhạo báo ai. Những người sinh năm Dậu cũng không muốn những người bên cạnh làm điều mà họ chán ghét. Người tuổi Dậu có tài lãnh đạo bởi họ khá thông minh, đa tài và năng động trong mọi công việc. Họ cũng là người đam mê với công việc. Bên cạnh những mặt mạnh nêu trên, người tuổi Dậu có một số điểm hạn chế đó là đôi khi họ thiếu kiên nhẫn. Đôi lúc, vì bốc đồng, chưa suy nghĩ cẩn thận mà đưa ra quyết định nóng vội. Là người khá quan tâm đến ngoại hình, thích nói thẳng nói thật và khá nghiêm khắc khi xử lý lỗi lầm nên người tuổi Dậu đôi lúc khiến những người xung quanh phật lòng hoặc thậm chí bị tổn thương. Chính vì vậy, một số người đánh giá họ là người lạnh lùng, khó gần. Người tuổi Dậu hợp với tuổi Sửu và Tỵ. Do vậy, khi kết hợp với những người sinh năm Sửu và Tỵ, người tuổi Dậu sẽ gặp nhiều may mắn. Ngược lại, người sinh năm Dậu sẽ xung khắc với tuổi Tý, Mão, Ngọ, Tuất. Theo quan niệm của người Trung Quốc, hướng Tây, Tây Nam và Đông Bắc là những hướng may mắn đối với người tuổi Dậu. Ngược lại, hướng Đông và hướng Bắc được cho là không may mắn đối với người sinh năm Dậu. Một số lựa chọn nghề nghiệp hợp với người tuổi Dậu nhất là: giáo viên, nhà báo, cảnh sát hay kinh doanh nhà hàng. Trong năm 2017, những giờ may mắn đối với người sinh năm Dậu là từ 17h - 19h.

