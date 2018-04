Top sự kiện cực sốc gây chấn động lịch sử nước Mỹ

Một trong những sự kiện gây chấn động lịch sử Mỹ là việc Nhà Trắng bị quân đội Anh đốt năm 1814 khi xảy ra chiến sự giữa hai nước. Cụ thể, vào ngày 25/8/1814, Nhà Trắng và một số công trình công cộng, tòa nhà của chính phủ ở thủ đô Washington D.C bị người Anh đốt cháy. May mắn là trận mưa như trút nước đổ xuống dập tắt đám cháy ở Washington D.C giúp giảm thiểu thiệt hại cho thành phố này. Tổng thống Abraham Lincoln là một trong những ông chủ Nhà Trắng nổi tiếng nhất lịch sử Mỹ. Người đời nhớ đến ông nhiều bởi việc lãnh đạo đất nước vượt qua cuộc Nội chiến Mỹ cam go, khốc liệt và là người có công chấm dứt chế độ nô lệ. Tuy nhiên, vào ngày 14/4/1865, diễn viên sân khấu John Wilkes Booth đã thực hiện vụ ám sát Tổng thống Lincoln tại thủ đô Washington khiến ông mất mạng. Theo đó, Tổng thống Lincoln là vị nguyên thủ quốc gia đầu tiên trong lịch sử Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ thiệt mạng do bị ám sát khi đang tại nhiệm. Vào ngày 11/9 /2001, nước Mỹ chấn động khi xảy ra một vụ tấn công khủng bố liên hoàn. Cụ thể, 19 tên không tặc đã cướp 4 máy bay chở khách hiệu Boeing và tấn công vào các địa điểm quan trọng của Mỹ trong đó có tòa tháp thứ nhất (tháp phía bắc) thuộc Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC). Vụ khủng bố liên hoàn này đã khiến khoảng 3.000 người ở hơn 90 quốc gia khác nhau thiệt mạng. Thiệt hại về tài sản do vụ tấn công khủng bố đẫm máu trên ước tính lên đến hơn 10 tỷ USD. Với những tổn thất to lớn về người và tài sản, vụ khủng bố ngày 11/9/2001 trở thành một trong những sự kiện tồi tệ nhất lịch sử nước Mỹ. Sau nhiều năm, những ký ức về vụ khủng bố này vẫn hằn sâu trong tâm trí người dân Mỹ cũng như thế giới. Mời quý độc giả xem video: Nhìn lại vụ khủng bố 11 tháng 9 (nguồn: VTC14)

