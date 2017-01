Top quái vật bí ẩn ít người biết trong thần thoại (2)

Agares được cho là chỉ huy của ba mươi mốt binh đoàn ác quỷ trong thần học châu Âu. Thường cưỡi một con cá sấu và mang theo một con chim ưng, quái vật bí ấn này được cho là có khả năng sử dụng ma thuật gây động đất và thu phục kẻ thù. Trong sách Khải Huyền, Abaddon là vua của một đội quân châu chấu. Quái vật này có cánh như rồng, đuôi như rắn và một khuôn mặt ác độc với đôi mắt dữ tợn. Tên của nó trong tiếng Hy Lạp cổ có nghĩa là "kẻ hủy diệt." Trong tôn giáo Sumer cổ đại, Asag là một con quỷ kỳ cục, trông như thể được nhào nặn từ nhiều sinh vật khác nhau. Khi di chuyển trên sông, nó có thể làm sôi nước khiến cá chết hàng loạt. Trong thần thoại của người Do Thái, Dybbuk là một ác thần ám con người cho đến khi họ qua đời. Nó chính là kẻ thao túng những hành vi tội lỗi của con người. Trong một huyền thoại của vùng Cận Đông và châu Âu, Abyzou là một con quỷ nữ, được cho là nguyên nhân gây sảy thai và tử vong ở trẻ sơ sinh. Động cơ khiến con quỷ này chống lại con người là lòng ghen tị vì nó bị vô sinh. Buer là một ác thần thống trị địa ngục xuất hiện trong văn học thần bí châu Âu thế kỷ 16. Có nhiều mô tả khác nhau về con quái vật này, nhưng phổ biến nhất là nó có đầu sư tử với những chiếc chân dê mọc ở mọi hướng. Theo cuốn sách Enoch của người Do Thái, Azazel là một thiên sứ sa ngã sau khi kết hôn với một người phụ nữ trần thế và hóa thành ác quỷ. Đây là nhân vật bí ẩn nhất trong dòng văn học thần bí Do Thái. Theo thần thoại của châu Âu, quỷ Belphegor là một trong bảy hoàng tử của địa ngục. Nó thường lừa mị con người bằng cách gợi ý cho họ cách trở nên giàu có để chiếm đoạt linh hồn họ. Theo văn bản kinh ngoại giáo cổ xưa, Nephilim có nghĩa là "người khổng lồ", là những chiến binh vĩ đại được sinh ra bởi con gái của Adam, một con người do Thiên Chúa sáng tạo.

