Top nàng giáp thoát ế thành công, tình yêu thăng hoa năm 2018

Tuổi Dậu

Nhờ được cát tinh phù hộ, bước vào năm Mậu Tuất 2018 Dậu có được khá nhiều vận may. Không chỉ có cơ hội phát triển sự nghiệp, thăng quan tiến chức mà vận tình duyên của Dậu cũng đỏ như son.

Nàng giáp tuổi Dậu luôn thu hút đàn ông say mê. Bởi họ một lòng một dạ trong tình yêu, họ luôn biết chăm lo cho gia đình đủ đầy. Nếu lấy được tấm chồng giỏi giang, kinh tế vững vàng thì họ sẵn sàng trở thành người vợ vun vén cho gia đình, là hậu phương cùng chồng xây dựng hạnh phúc.

Với chồng, người vợ tuổi Dậu luôn là người vợ hiền, đảm đang. Họ lại rất khéo léo trong cư xử. Họ giỏi việc ở cơ quan lại vẹn tròn việc nhà. Chăm chút con cái cũng một tay họ làm ổn thỏa.

Sau khi kết hôn, nhờ sự chu đáo này nên Dậu được mẹ chồng thương yêu, gia đình chồng cưng chiều và xem như người nhà. Nhờ thế, cuộc đời làm vợ, làm mẹ, làm dâu của Dậu sẽ rất bình yên, hạnh phúc.

Để gặp được may mắn trong năm Mậu Tuất 2018 này, người tuổi Dậu nên thay đổi để hợp với phong thủy. Theo ngũ hành, Dậu thuộc Âm Kim, do vậy màu bản mệnh của những người tuổi Dậu là trắng. Đây là màu sắc rất phổ biển, lại dễ kết hợp với các gam màu khác.

Ảnh minh họa. Tuổi Thân



Trong năm Mậu Tuất này, vận đào hoa nở rộ giúp người tuổi Thân đã kết hôn có cuộc sống hôn nhân ấm êm, hạnh phúc vẹn tròn. Những ai chưa có cặp có đôi sẽ sớm tìm thấy một nửa đích thực, yêu thương, trân trọng họ hết mực. Nếu muốn cả đời hạnh phúc, sống bên nhau răng long đầu bạc Thân hãy kết hôn vào cuối năm 2018.

Phụ nữ tuổi Thân trong năm nay có khá nhiều thay đổi, đặc biệt là công việc ngày càng thuận lợi, suôn sẻ, có khả năng được tăng lương hay nhận được giải thưởng nào đó từ cấp lãnh đạo. Những điều mà tuổi Thân ấp ủ bao lâu chưa được thực hiện, có khả năng sẽ hoàn thành tốt trong năm nay.

Lưu ý, năm nay những cô nàng tuổi Thân nên thận trọng khi tiếp xúc với những điều không vui vẻ, đặc biệt là không nên thăm viếng tang gia, vì điều này sẽ có khả năng ảnh hưởng đến tài lộc của bạn.

Để gặp được may mắn trong năm Mậu Tuất 2018 này, người tuổi Thân nên thay đổi để hợp với phong thủy. Theo ngũ hành, Thân thuộc hành Kim nên gam màu chủ đạo vẫn là màu trắng.

Trang trí hình ảnh con khỉ trong nhà gia chủ tuổi Thân để làm ăn gặp nhiều may mắn. Đặc biệt, sự may mắn sẽ nhân lên khi biểu tượng này được làm từ đất sét hoặc gốm sứ. Ngoài ra, bạn có thể kích hoạt khu vực may mắn của mình bằng các vật thể thuộc hành Kim, vì Kim là hành tố cơ bản của Thân. hay những chiếc chuông gió bằng kim loại bạn cũng có thể dùng để làm vật trang trí cho ngôi nhà của mình.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo