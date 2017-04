Top địa điểm đáng sợ nhất hành tinh không nên đến một mình

Thị trấn ma Bhangarh

Bhangarh là một thị trấn bị bỏ hoang ở Rajasthan, Ấn Độ và được mệnh danh là nơi ma quái, đáng sợ nhất ở quốc gia Nam Á này. Tương truyền ban đầu, Bhangarh được dựng lên để tưởng niệm một hoàng tử trong lịch sử Ấn Độ vào năm 1573. Tuy nhiên, do vướng phải một lời nguyền độc ác mà cuối cùng, vào năm 1783 nơi này bị bỏ hoang. Sự hoang phế của thị trấn qua năm tháng khiến người dân ở các vùng lân cận không dám bén mảng tới đây, đặc biệt là vào lúc hoàng hôn và trời tối. The Ridges ở Ohio

The Ridges là nhà thương điên đã bị bỏ hoang từ lâu ở bang Ohio. Nó hoạt động từ năm 1874 đến năm 1993 và trước đây được gọi là Athens. Theo Hiệp hội nghiên cứu tâm lý Anh, The Ridges được xem là một trong 13 địa điểm bị ma ám đáng sợ nhất thế giới. Không những khung cảnh rùng rợn mà những câu chuyện liên quan đến nơi đây cũng khiến người nghe ‘nổi hết da gà”. Waverly Hill Sanatorium

Nơi đáng sợ này nằm ở Kentucky và được xem như một nhà thương dùng để điều trị cho những người bị tâm thần. Điều đáng nói là rất nhiều người bị nhân viên làm việc tại đây lạm dụng tình dục. Đã có khoảng 65.000 bệnh nhân chết ở đây, vì thế nó nhanh chóng trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người và bị bỏ hoang từ rất lâu. Điện thờ Địa ngục (Sanctuary of Tophet)

Được phát hiện ở Tunisia, Điện thờ Địa ngục chứa đựng hàng nghìn ngôi mộ trẻ em. Theo phỏng đoán của nhiều nhà khoa học, chúng có thể là nạn nhân của một cuộc thảm sát tàn khốc. Thậm chí, những đứa trẻ có thể đã bị giết và bị ăn thịt. The body farm

Nằm ở Knoxville, đây được xem là trang trại kinh dị nhất thế giới khi chứa đầy các xác chết động vật. Khu đất khá rộng và chỉ toàn xác các con vật phân hủy ở những thời kỳ khác nhau. Nơi đây được thành lập cho các nhà nghiên cứu học tập, họ được huấn luyện để học cách phân tích hiện trường. Và không một ai dám đến đây trừ các nhà nghiên cứu. Biệt thự Winchester

Được mệnh danh là ngôi nhà ma ám khét tiếng ở San Jose - Mỹ. Tòa biệt thự bí ẩn có 161 phòng, 40 cầu thang (một số trong đó không dẫn tới đâu cả), 10.000 cửa sổ và 2.000 cửa ra vào. Địa điểm đáng sợ này được báo cáo xảy ra một số hiện tượng bí ẩn, trong đó có các hồn ma lảng vảng trong căn biệt thự. Khu rừng Hoia Baciu

Còn được biết đến với tên gọi khu rừng "Tam giác quỷ Bermuda" trên mặt đất nằm ở Romania khiến nhiều người khiếp sợ. Nguyên nhân là bởi nhiều điều huyền bí liên quan đến người ngoài hành tinh, ma quái bí ẩn và các linh hồn của quỷ dữ xuất hiện tại địa điểm hãi hùng này. Chợ Fetish Akodessewa

Không phải ai cũng dám đặt chân đến khu chợ phép thuật bùa chú có tên Fetish Akodessewa ở thủ đô Lome của Togo, vùng Tây Phi. Khu chợ này chỉ dành riêng cho việc mua bán nguyên vật liệu mà các thầy phù thủy sử dụng để tạo ra các loại bùa chú, cúng tế và chữa bệnh. Do vậy, khi đến đây, những mặt hàng như đầu, đuôi, da thú và chân động vật khô được bày bán khắp nơi.

Thị trấn ma Bhangarh

Bhangarh là một thị trấn bị bỏ hoang ở Rajasthan, Ấn Độ và được mệnh danh là nơi ma quái, đáng sợ nhất ở quốc gia Nam Á này. Tương truyền ban đầu, Bhangarh được dựng lên để tưởng niệm một hoàng tử trong lịch sử Ấn Độ vào năm 1573. Tuy nhiên, do vướng phải một lời nguyền độc ác mà cuối cùng, vào năm 1783 nơi này bị bỏ hoang. Sự hoang phế của thị trấn qua năm tháng khiến người dân ở các vùng lân cận không dám bén mảng tới đây, đặc biệt là vào lúc hoàng hôn và trời tối. The Ridges ở Ohio

The Ridges là nhà thương điên đã bị bỏ hoang từ lâu ở bang Ohio. Nó hoạt động từ năm 1874 đến năm 1993 và trước đây được gọi là Athens. Theo Hiệp hội nghiên cứu tâm lý Anh, The Ridges được xem là một trong 13 địa điểm bị ma ám đáng sợ nhất thế giới. Không những khung cảnh rùng rợn mà những câu chuyện liên quan đến nơi đây cũng khiến người nghe ‘nổi hết da gà”. Waverly Hill Sanatorium

Nơi đáng sợ này nằm ở Kentucky và được xem như một nhà thương dùng để điều trị cho những người bị tâm thần. Điều đáng nói là rất nhiều người bị nhân viên làm việc tại đây lạm dụng tình dục. Đã có khoảng 65.000 bệnh nhân chết ở đây, vì thế nó nhanh chóng trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người và bị bỏ hoang từ rất lâu. Điện thờ Địa ngục (Sanctuary of Tophet)

Được phát hiện ở Tunisia, Điện thờ Địa ngục chứa đựng hàng nghìn ngôi mộ trẻ em. Theo phỏng đoán của nhiều nhà khoa học, chúng có thể là nạn nhân của một cuộc thảm sát tàn khốc. Thậm chí, những đứa trẻ có thể đã bị giết và bị ăn thịt. The body farm

Nằm ở Knoxville, đây được xem là trang trại kinh dị nhất thế giới khi chứa đầy các xác chết động vật. Khu đất khá rộng và chỉ toàn xác các con vật phân hủy ở những thời kỳ khác nhau. Nơi đây được thành lập cho các nhà nghiên cứu học tập, họ được huấn luyện để học cách phân tích hiện trường. Và không một ai dám đến đây trừ các nhà nghiên cứu. Biệt thự Winchester

Được mệnh danh là ngôi nhà ma ám khét tiếng ở San Jose - Mỹ. Tòa biệt thự bí ẩn có 161 phòng, 40 cầu thang (một số trong đó không dẫn tới đâu cả), 10.000 cửa sổ và 2.000 cửa ra vào. Địa điểm đáng sợ này được báo cáo xảy ra một số hiện tượng bí ẩn, trong đó có các hồn ma lảng vảng trong căn biệt thự. Khu rừng Hoia Baciu

Còn được biết đến với tên gọi khu rừng "Tam giác quỷ Bermuda" trên mặt đất nằm ở Romania khiến nhiều người khiếp sợ. Nguyên nhân là bởi nhiều điều huyền bí liên quan đến người ngoài hành tinh, ma quái bí ẩn và các linh hồn của quỷ dữ xuất hiện tại địa điểm hãi hùng này. Chợ Fetish Akodessewa

Không phải ai cũng dám đặt chân đến khu chợ phép thuật bùa chú có tên Fetish Akodessewa ở thủ đô Lome của Togo, vùng Tây Phi. Khu chợ này chỉ dành riêng cho việc mua bán nguyên vật liệu mà các thầy phù thủy sử dụng để tạo ra các loại bùa chú, cúng tế và chữa bệnh. Do vậy, khi đến đây, những mặt hàng như đầu, đuôi, da thú và chân động vật khô được bày bán khắp nơi.