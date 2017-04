Top con giáp vận may tới tấp sau tiết Thanh minh

“Thanh Minh tảo mộ” là một phong tục truyền thống của nhiều nước Châu Á. Vào ngày này, mọi người thường cầu khấn tổ tiên, mong được tổ tiên bảo vệ, phù hộ gặp nhiều may mắn. Vậy trong 12 con giáp, con giáp nào sẽ đổi vận, gặp nhiều may mắn sau tiết Thanh Minh? 1. Tuổi Tý: Tiết Thanh Minh, nguời tuổi Tý bước vào cục diện “tam hợp quý nhân”, vận thế khởi sắc, liên tiếp gặp may, mọi việc diễn ra suôn sẻ theo ý muốn. Sau tiết Thanh Minh, vận thế của người tuổi Tý vô cùng thuận lợi, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ, hiệu suất làm việc được nâng cao rõ rệt. Các mối quan hệ xã hội không ngừng được mở rộng, các khoản tiền lớn, nhỏ thi nhau chảy vào túi, vì vậy nên tham gia một số hoạt động đầu tư thu lợi nhuận. Sau tiết Thanh Minh, công việc của người tuổi Tý cũng chuyển biến theo chiều hướng tích cực, mọi việc đều được giải quyết ổn thỏa. Tuổi Thân: Sau tiết Thanh Minh, người tuổi Thân bước vào cục diện “tam hợp tồn kho”, có thể coi đây là tháng “thu hoạch” của người tuổi Thân. Tài vận của người tuổi Thân có sự chuyển biến rõ ràng, nguồn thu chính và nguồn thu phụ dồi dào. Ngoài ra, người tuổi Thân còn có quý nhân giúp đỡ trong vấn đề tiền bạc. Cũng sau tiết Thanh Minh, người tuổi Thân có cơ hội thăng quan tiến chức trong công việc chính vì vậy cần phải nỗ lực làm việc hơn nữa. Tuổi Dậu: Sau tiết Thanh Minh, vận may không ngừng đến với người tuổi Dậu. Do cục diện “ Lục hợp đại cát”, vận thế của người tuổi Dậu thuận buồm xuôi gió, mọi việc đều diễn ra theo ý muốn. Vì có cục diện “Lục hợp đại cát”, công việc của người tuổi Dậu vô cùng khởi sắc, họ đạt được nhiều thành công trong công việc, làm một thu hai và liên tiếp nhận được tin vui. Chuyện tình cảm của người tuổi Dậu vô cùng sáng sủa, có cơ hội gặp được ý trung nhân. (Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

