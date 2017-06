Top con giáp tiền vào như nước cuối năm 2017

Tuổi Tý: Trong số 12 con giáp, người tuổi Tý trong năm Đinh Dậu gặp phải cục diện “Phá Thái Tuế”, có thể nói đây là một năm không suôn sẻ của con giáp này nhưng do cung mệnh của người tuổi Tý xuất hiện các cát tinh như sao Thiên Hỉ, sao Phúc Đức, sao Thiên Đức nên hóa giải được rất nhiều điềm xấu. Đặc biệt sao Thiên Đức sẽ đem lại vận quý nhân và phù hộ cho người tuổi Tý được bình an, thuận lợi trong mọi mặt của cuộc sống. Sự nghiệp của người tuổi Tý trong thời gian cuối năm vô cùng khởi phát, thành công nối tiếp thành công chính vì vậy tiền bạc cũng tăng lên nhanh chóng, thu nhập tăng lên gấp đôi, gấp ba. Người tuổi Tý có thể thoải mái, vui vẻ tiêu tiền mà không cần lo lắng, đắn đo vì bất cứ điều gì. Tuổi Sửu: Năm 2017 vận thế của người tuổi Sửu rất thuận lợi, có thể coi đây là một năm vượt trội của họ. Do năm nay người tuổi Sửu, cùng với Thái Tuế Hình tạo thành vận thế tam hợp, đồng thời mệnh cách lại xuất hiện sao Kim Quỹ, Tương Tinh, Bát Tọa Tinh cho nên người tuổi Sửu sẽ đạt được bước tiến lớn trong sự nghiệp, có thể được coi là “danh lợi song toàn”. Người tuổi Sửu thường rất khiêm tốn, không thích tranh giành quyền lợi, nhưng khi bước vào thời gian cuối năm, khi các cơ hội liên tiếp xuất hiện thì người tuổi Sửu nên giành lấy những cơ hội tốt nhất như vậy sự nghiệp mới phát triển ổn định, thu nhập mới lũy tiến tăng theo cấp số nhân, tiền bạc mới tràn trề như nước biển Đông. Tuổi Tỵ: Năm 2017, người tuổi Tỵ tương hợp với Đinh Dậu Thái Tuế nên vận thế rất suôn sẻ. Đồng thời do cung mệnh xuất hiện Tương Tinh, Tam Đài Tinh và Kim Quỹ Tinh nên sự nghiệp vô cùng hanh thông. Vào thời điểm cuối năm, khả năng lãnh đạo và tính sáng tạo của người tuổi Tỵ được phát huy mạnh mẽ khiến cho tiền đồ ngày một sáng lạn, từ đó tài phú, tiền bạc, của cải không ngừng gia tăng. Người tuổi Tỵ có thể tận hưởng một cuộc sống giàu sang và không lo thiếu tiền. Tuổi Mão: Vận thế của người tuổi Mão năm 2017 rất ổn định. Do được Các Lộ Tinh soi chiếu nên người tuổi Mão năm nay rất thành công trong sự nghiệp. Người tuổi Mão có thể dễ dàng trở nên giàu có chỉ sau một đêm vào thởi điểm cuối năm 2017. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

