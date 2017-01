Top con giáp quý nhân phù trợ, gặp dữ hóa lành tháng 1/2017

Tuổi Mão

Vận may của người cầm tinh con giáp này được phục hồi. Bạn sẽ có nhiều may mắn về tài lộc. Trưng bày cóc ba chân hoặc một tô đầy những thỏi vàng và đá quý để tăng cường vận may về tài lộc. Tuổi Mão tiếp tục được hưởng may mắn ở hướng nam với nhiều đèn và ngựa. Điều này sẽ mang đến cho bạn may mắn về thanh danh. Người tuổi Mão đối diện với những thất thoát vể tài chính, có thể bị trộm cướp trong nửa cuối năm 2017, để hạn chế điều này bạn nên có một cặp phục khuyển ở cửa chính.

Năm 2017, người tuổi Mão sẽ có cơ hội chứng tỏ năng lực của mình trong công việc. Đây là thời điểm để bạn cho mọi người thấy giá trị của bản thân nên cần biết nắm bắt thời cơ. Tất nhiên, để có thể đạt được thành công thì bạn sẽ phải dành nhiều thời gian và tâm sức cho công việc. Hãy lên kế hoạch thật cẩn thận, phân tích các mặt lợi, hại để phát huy được lợi thế sẵn có nhằm đảm bảo hiệu quả công việc.

Ảnh minh họa. Tuổi Thìn



Năm 2017, những người tuổi Thìn là mệnh "Hợp Thái Tuế" nên mọi phương diện đều vô cùng thuận lợi. Trong cả một năm, đầu óc của họ hoạt động một cách tích cực và hiệu quả. Họ sẽ có thật nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân, nhờ đó họ sẽ được cấp trên đánh giá cao. Vào những thời điểm quan trọng, quý nhân sẽ xuất hiện và giúp họ trở nên sáng suốt và tỉnh táo nhất.

Không những thế, họ còn nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ người thân, bạn bè. Người tuổi Thìn không những thuận lợi trong công việc, mà còn tránh được những hiểm họa rình rập. Tuy nhiên, để con đường thành công không bị gián đoạn, người tuổi Thìn cần thay đổi tính nôn nóng, bộc trực. Sự nôn nóng của bạn có thể làm hỏng nhiều hợp đồng làm ăn quan trọng.

Tuổi Sửu

Trong danh sách con giáp thành công nhất năm 2017, trước tiên phải kể đến người tuổi Sửu. Bước vào năm Đinh Dậu, vận trình của người tuổi Sửu sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. Nhờ ba đại cát tinh là Hoa Cái, Đường Phù và Tam Đài phù trợ nên sự nghiệp thăng hoa, gặt hái được nhiều thành công và có cơ hội thăng tiến cao.

Thậm chí không cần phải nhờ đến sự trợ giúp của quý nhân, người tuổi Sửu hoàn toàn có thể tự mình phấn đấu để vươn lên. Họ làm việc chăm chỉ, không ngừng nỗ lực phấn đấu để khẳng định vị trí của mình. Trong năm mới, bạn hãy vận dụng trí tuệ tưởng tượng, sự sáng tạo để biến mơ ước thành hiện thực nhé.

Tuy nhiên, tuổi Sửu cũng có thể gặp những giai đoạn rắc rối vào giữa năm 2017, nhưng qua những thời khắc này, tất cả sẽ ổn thỏa. Thời gian đó, bạn nên tránh ra ngoài vào ban đêm, cẩn thận với đồ đạc và tiền bạc khi đi ra ngoài một mình.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất là những người được nhiều ngôi sao may mắn chiếu mệnh khi bước qua năm Đinh Dậu nên vận tài lộc của họ luôn sáng sủa. Họ sẽ nhận được nhiều khoản thu từ việc cho, biếu và tặng. Ngoài ra, họ còn nhận được sự giúp đỡ của sao Thái Tuế nên cả sự nghiệp, tình duyên và tình trạng sức khỏe luôn gặp nhiều thuận lợi.

Đặc biệt do Thần Tài sẽ gõ cửa với tuổi Thìn nên họ sẽ có nhiều cơ may trúng xổ số, quay thưởng khuyến mãi trong năm mới.