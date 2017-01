Top con giáp phất ầm ầm sau Tết Đinh Dậu 2017

Theo thông tin đăng tải trên trang mạng 12ky (Trung Quốc), trong số 12 con giáp năm 2017, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ chính là những con giáp vô cùng may mắn khi tình duyên sự nghiệp đều như ý sau Tết Đinh Dậu. Đứng đầu là tuổi Sửu: Vốn là người sống rất có trách nhiệm, luôn cần mẫm chăm chỉ chính vì thế mà phúc khí rất lớn. Bước sang năm Đinh Dậu 2017, do Sửu Thổ gặp Thái Tuế Dậu Kim nên tuơng hợp, vì thế trong số 12 con giáp, người tuổi Sửu may mắn liên tiếp. Sự nghiệp hanh thông, có cơ hội để phát huy tối đa được khả năng của mình nên cũng có nhiều hội thăng tiến trong sự nghiệp. Chuyện tình cảm cũng rất tốt đẹp. Những ai đang đơn chăn gối chiếc sẽ có cơ hội tạm biệt những chuỗi ngày đi về một mình. Những ai đang yêu hoặc đã kết hôn sẽ sống trong những tháng ngày ngọt ngào, hạnh phúc. Tuổi Thìn: Vận thế trong năm 2017 của con giáp tuổi Thìn vô cùng đẹp, có thể nói đây chính là năm vận thế thăng hoa nhất. Thìn Thổ gặp Dậu Kim mối quan hệ lục hợp giúp vận thế tuổi Thìn như mơ. Sự nghiệp của tuổi Thìn vô cùng thuận lợi, suôn sẻ, mưu sự hành sự luôn thành công vì luôn có quý nhân đồng hành. Đào hoa nở rộ chính là cơ hội dành cho các bạn đơn thân tuổi chính là cơ hội tuyệt vời để các bạn đơn thân tìm được người phù hợp với mình. Tuổi Tỵ: Qua được năm 2016 nhiều biến động, sang năm 2017 mọi mặt đều khởi sắc hơn vì được Thái Tuế tương trợ. Tổng thể vận thế tương đối tốt, mọi mặt đều có cơ hội tốt. Không những được quý nhân giúp đỡ khiến mọi việc thuận lợi mà còn có được cơ hội kiếm tiền vô cùng tốt, tài bạc rủng rỉnh, tiêu không phải nghĩ. Đời sống tình cảm là chuỗi ngày hạnh phúc nối tiếp nhau. Các cặp vợ chồng tuổi Tỵ có thể sẽ có thêm tin vui về con cái trong năm nay. Nguồn ảnh sử dụng trong bài: 12ky. (Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung mang tính trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

