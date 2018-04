Top con giáp phạm thái tuế năm 2018 và cách hóa giải

Thế nào là mệnh phạm Thái Tuế

Thái Tuế là khái niệm thời gian được xác định theo nguyên lý ngũ hành. Có rất nhiều cách lý giải về phạm Thái Tuế, hôm nay Lịch ngày tốt xin giải thích một cách đơn giản như sau.

Nếu niên canh của một người tương đồng với trực niên thì theo dân gian, đó là trường hợp phạm Thái Tuế. Nếu niên canh đối xung với trực niên thì là xung Thái Tuế. Dù là phạm Thái Tuế hay xung Thái Tuế thì trong năm mệnh chủ cũng sẽ gặp nhiều chuyện bất thuận, sự nghiệp chịu nhiều trở ngại, sức khỏe giảm sút, bệnh tật khó tránh.

Những con giáp phạm Thái Tuế năm 2018

Trong năm Mậu Tuất 2018, có 5 con giáp không may phạm Thái Tuế, đó là tuổi Tuất, tuổi Thìn, tuổi Sửu, tuổi Mùi và tuổi Dậu. Người tuổi Tuất trong năm bản mệnh trực Thái Tuế, người tuổi Thìn xung Thái Tuế, người tuổi Sửu hình Thái Tuế, người tuổi Mùi phá Thái Tuế, còn người tuổi Dậu hại Thái Tuế.

Ảnh minh họa.

Trong số 4 con giáp này, người tuổi Tuất gặp năm bản mệnh, lưu niên trực Thái Tuế. Người tuổi Thìn gặp cục diện Tuất Thìn tương xung, mệnh cách phạm xung Thái Tuế. Người tuổi Sửu thì bị ảnh hưởng bởi cục diện Sửu Tuất tương hình nên mệnh cách hình Thái Tuế. Người tuổi Mùi thì phạm phải Mùi Tuất tương phá nên mệnh cách phá Thái Tuế. Riêng người tuổi Dậu, Dậu và Tuất thuộc quan hệ tương hại nên mệnh cách hại Thái Tuế.

Tuổi Tuất

Trong năm 2018, người cầm tinh con Chó gặp năm bản mệnh, tọa Thái Tuế (trực Thái Tuế). “Thái Tuế đương niên tọa, vô họa dã hữu tai”, câu này có nghĩa là “Trong năm tọa Thái Tuế, bản mệnh không gặp họa thì cũng gặp tai ương”. Người ở trong nhà cũng có thể phải chịu tai họa từ trên trời rơi xuống. Gặp năm bản mệnh phạm Thái Tuế, người tuổi Tuất nếu nhẹ thì bị tai nạn, nặng thì vướng phải họa lớn khó lường.

Tuổi Thìn

Người sinh năm Thìn xung Thái Tuế, xung mang ý đối kháng, xung kích, mệnh lý học còn gọi đây là trường hợp Tuế Phá. Xung Thái Tuế gây ra những tai họa như mâu thuẫn, xung đột liên miên, bạn bè người thân trở mặt thành thù, bệnh tật đau yếu, hao tài tốn của, gây thù chuốc oán… Trong năm này, bản mệnh không bị hại chính bản thân mình thì lại đi hại người khác.

Tuổi Sửu

Sửu Tuất tương hình, người cầm tinh con Trâu phải gánh họa hình Thái Tuế trong năm 2018. Hình ở đây có hình luật, hình thương… Hình Thái Tuế sẽ khiến cho mệnh chủ tiền bạc thất thoát, tai họa bất ngờ, vận xui ùn ùn kéo tới, vận trình ngày càng sa sút so với những năm trước.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu gặp năm hại Thái Tuế, có ngầm ý báo hiệu điềm bất hòa, bất hợp. Trong năm bản mệnh dễ gặp phải kẻ tiểu nhân, bị bạn bè bán đứng, người thân thiết hãm hại, kinh doanh hợp tác đổ bể, tiền bạc hư hao, bản thân hay người thân thiết mắc bệnh tật, gặp họa lớn, bản mệnh dễ bị hiểu lầm, vướng họa quan trường.

Tuổi Mùi

Con giáp này phá Thái Tuế trong năm 2018, đồng thời cũng phạm phải cục diện hình Thái Tuế nữa. Phá ở đây là phá hoại, phá hủy. Vận khí của người này trong năm phải chịu những điềm phá hoại bất ngờ, tán gia bại sản, làm ăn thất bát, sự nghiệp khó thành, các mối quan hệ đổ bể, sức khỏe ngày càng sa sút…

Cách hóa giải phạm Thái Tuế

Treo cỏ ngải

Ngải ở đây chính là ngải cứu, một trong những vị thuốc Đông Y.

Mang theo bùa hộ thân, vật phẩm phong thủy cầu an

Trong năm phạm Thái Tuế, mệnh chủ có thể thỉnh bùa Thái Tuế hoặc dùng những vật phẩm phong thủy có tác dụng hóa sát để hóa Thái Tuế. Cũng có thể đem theo mình bùa bình an hay đá phong thủy, dây chuyền mặt Phật, tượng Quan Âm. Bùa có thể đem theo người, bỏ vào túi ví hay dán trong nhà. Dây chuyền mặt Phật tốt nhất nên mang theo người, để linh khí của Phật bảo vệ mệnh chủ, tránh tà trừ họa, cầu an lạc phúc lành.

Mang theo 7 loại đá quý

Đây là một trong những cách hóa giải phạm Thái Tuế khá phổ biến. Mệnh chủ gom 7 loại đá, gồm có đá mã não, đá san hô, đá thạch anh, đá xà cừ, đá hổ phách, ngọc trai, ngọc phỉ thúy, sau đó làm lễ cung dâng làm xá lị hay tượng Phật để cầu an cầu phúc, công đức vô lượng. Những loại đá này có tác dụng trừ tà, cầu phúc, có thể hóa giải những điềm hung hiểm mà Thái Tuế lưu niên gây ra.

Thỉnh tượng Thái Tuế về cung dưỡng

Thỉnh tượng Thái Tuế về cung dưỡng cũng là một trong những cách hiệu quả để hóa giải phạm Thái Tuế. Bản mệnh có thể thỉnh tượng Thái Tuế về nhà để tiến hành cung dưỡng, tỏ lòng thành kính, nhờ đó được phúc an lành.

Kì thực Thái Tuế chính là Mộc tinh, mà Mộc tinh cứ mỗi 12 tháng lại dịch chuyển một lần, chính vì thế mà ngôi sao này được người xưa gọi là Tuế tinh hay Thái Tuế. Thái Tuế còn được gọi là “Thái Tuế tinh quân”, gọi giản lược là “Tuế quân”, là một vị thần được dân gian vô cùng trọng vọng. Trong thuật chiêm tinh học của phương Tây, sao Mộc cũng thể hiện những cơ hội phát triển và những biến hóa trong vận trình của mỗi người.

Thái Tuế không phải là hung thần mà là vị thần bảo vệ. Thuận theo thì cát, mà nghịch thì hung, vì thế chúng ta cũng không cần phải quá sợ hãi mỗi khi nghe thấy Thái Tuế. Trong năm phạm Thái Tuế 2018, chưa chắc vận trình đã xấu, hoàn toàn có thể lấy hỷ đuổi hung, hóa nguy thành an. Có điều, những con giáp trong năm phạm Thái Tuế thường chịu ảnh hưởng của từ trường khá lớn nên vận trình thay đổi thất thường, kém ổn định, chỉ cần bản mệnh giữ tâm an, không quá hãnh tiến, không quá tham lam, kiên trì đi theo con đường chính đạo, hành thiện tích đức, hành sự thận trọng, chắc chắn có thể bình an vượt qua năm Thái Tuế.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm