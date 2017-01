Top con giáp giàu sang tột đỉnh sau Tết Đinh Dậu 2017

Theo thông tin đăng tải trên trang mạng 12ky (Trung Quốc), trong số 12 con giáp năm 2017, những con giáp này sẽ có một năm phát tài phát lộc đủ đầy, đặc biệt là sau Tết Nguyên đán. Đứng đầu phải kể đến tuổi Ngọ: Đã qua được mấy năm vận thế đầy khó khăn, tiền bạc không được như mong muốn, sự nghiệp thăng trầm, nhưng bước sang năm Đinh Dậu 2017, cơ hội tạo nên bước ngoặt đã đến với tuổi Ngọ. Mọi phương diện đều vô cùng thuận lợi, đặc biệt là tài vận tạo nên một bước nhảy vọt. Thu nhập gia tăng đáng kể, đời sống vật chất được nâng cao. Cơ hội kiếm tiền đến với bạn dễ dàng và nhiều hơn, vì thế cần phải tận dụng tốt cơ hội để tích luỹ tiền bạc. Tiếp theo là tuổi Sửu: Mấy năm gần đây, so với những tuổi khác trong 12 con giáp, công việc của tuổi Sửu luôn gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí có nhiều người đã nhảy việc nhiều lần trong một năm mà vẫn chưa thể ổn định được công việc. Công sức bỏ ra không nhỏ nhưng thành quả gặt hái không được là bao. Kiếm tiền rất khó khăn nhưng lại có quá nhiều việc phải chi tiêu khiến bạn không có chút tiền tích lũy, thậm chí thường xuyên thiếu tiền. May mắn khi sang năm Đinh Dậu 2017, tuổi Sửu gặp được quý nhân nên tài vận có buớc đột phá. Công việc hanh thông tạo ra nhiều cơ hội để kiếm tiền một cách dễ dàng và thuận lợi hơn nhiều. Tuổi Dần: Trải qua một năm phạm Thái Tuế đầy ắp những khó khăn, vất vả, tuổi Dần đã qua những ngày mưa mù trời để đón những ngày nắng rực rỡ. Sang năm nay, vận mệnh của con giáp này có bước chuyển mình thực sự nhảy vọt. Vận may liên tiếp đến, tài vận hanh thông, cơ hội cầu tài nhiều. Các khoản tài lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh. Đặc biệt là nửa đầu năm 2017, tài vận của tuổi Dần vô cùng vuợng phát. Nên tận dụng tối đa cơ hội này để gia tăng tài khoản, tích luỹ để phòng lúc khó khăn dùng đến. Nguồn ảnh sử dụng trong bài: 12ky. (Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung mang tính trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

