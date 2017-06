Top con giáp giàu nứt đố đổ vách trong 3 năm tới

Đồng tiền không phải vạn năng nhưng trong xã hội ngày nay, nếu thiếu tiền thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong mọi việc. Theo dự đoán trên trang Sohu (Trung Quốc), trong số 12 con giáp, người tuổi Tý, tuổi Dần, tuổi Thân sẽ vô cùng giàu có trong ba năm tới. Ảnh: image.baidu.com. Tuổi Tý: Vận thế của người tuổi Tý trong những năm gần đây không ổn định, rất ít khi gặp may mắn. Nhưng trong vòng 3 năm tới, do cung mệnh xuất hiện sao “Long Phù” soi chiếu, nên vận thế chuyển đổi mạnh mẽ, tiền bạc từ ‘hạn hẹp” trở nên “dồi dào”, đặc biệt sự nghiệp do có quý nhân phù trợ nên vô cùng hanh thông, tài lộ cũng vì thế mà mở rộng không ngừng, các cơ hội đại phát tài cũng liên tiếp xuất hiện. Tuổi Dần: Thời gian gần đây, do chịu ảnh hưởng của hung tinh nên vận thế của người tuổi Dần lên xuống bất ổn. Trong khoảng thời gian ba năm tới, do cung tài bạch của người tuổi Dần xuất hiện cát tinh “ Thái Cực” và “Thực Thần”, nên tài vận vô cùng vượng phát, cho dù là nguồn thu chính từ công việc hay là những nguồn thu ngoài từ việc đầu tư, buôn bán đều rất khả quan. Thời điểm ba năm tới, người tuổi Dần không phải lo lắng, đau đầu vì chuyện tiền bạc. Tuổi Thân: Người tuổi Thân năm nay bước vào cục diện “Phạm Thái Tuế” nên vận thế không tốt, gặp nhiều chuyện đen đủi trong cuộc sống. Do cung mệnh ba năm tới xuất hiện rất nhiều cát tinh, nên mọi việc sẽ trở nên vô cùng thuận lợi, công việc làm một thu hai, tiền bạc không ngừng chảy vào túi tiền của người tuổi Thân. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

