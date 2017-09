Top con giáp được thần may mắn gõ cửa trong 3 tháng tới

Vận khí của mỗi người thay đổi không ngừng. Sau đây là ba con giáp được thần may mắn ưu ái trong 3 tháng tới. Tuổi Sửu: Người tuổi Sửu vận khí năm nay rất tốt, nhưng con giáp này lại cảm thấy bản thân không may mắn vào thời gian đầu năm, áp lực công việc, tình cảm biến động, tài chính lộn xộn. Nhưng trong thời gian ba tháng tới, vận thế của người tuổi Sửu sẽ có sự thay đổi mạnh mẽ, mọi việc trở nên thuận lợi, suôn sẻ, vận may liên tiếp kéo đến. Tuổi Thìn: Năm nay là năm lục hợp của người Tuổi Thìn, vận khí rất tốt, mọi việc đều suôn sẻ đặc biệt là thời gian cuối năm, sẽ có nhiều thu hoạch lớn. Trong thời gian ba tháng tới, mọi việc của người tuổi Thìn đều xuôi chèo mát mái, không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Tuổi Thân: Do vận xui từ năm ngoái đã chấm dứt nên vận khí của người tuổi Thân năm nay khởi sắc bừng bừng. Trong thời gian ba tháng tới, vận thế của con giáp này không ngừng chuyển biến khả quan, mọi việc thuận buồm xuôi gió đặc biệt là công việc và tài vận, cầu việc được việc, cầu tài đắc tài. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

