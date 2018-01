Top con giáp được quý nhân phù trợ trong tháng 2/2018

Tuổi Dần

Tuổi Dần có quý nhân trợ lực nên vận trình tăng đột biến, có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương, làm gì cũng có người giúp đỡ nên tỷ lệ thành công cao. Nhưng để đạt được điều này đòi hỏi bản mệnh phải nỗ lực và cố gắng hơn nữa. Với người còn đang đi học, chuyện bài vở gặp trở ngại do tinh thần đi xuống, không muốn học mà chỉ ham chơi, thiếu tập trung. Cũng có bạn thì lại tự tạo áp lực cho mình bằng cách đặt ra những mục tiêu nằm ngoài tầm tay.

Vận trình tài lộc của con giáp này ổn định và dần khởi sắc vào cuối tháng. Không còn chịu gánh nặng tiền bạc nên tinh thần bản mệnh thoải mái, thư thái hơn nhiều. Các hoạt động kinh doanh vẫn còn yếu, tuổi Dần vẫn còn tiền tích lũy nên khá rủng rỉnh, thậm chí nếu người thân cần giúp đỡ thì vẫn có thể trợ giúp được.

Chuyện tình cảm, yêu đương của người tuổi Dần không quá lý tưởng, người độc thân không có nhiều cơ hội thoát kiếp FA nên vẫn cảm thấy lạc lõng, cô đơn trong thế giới này. Các cặ vợ chồng có vài xung đột nhẹ, phần lớn là vì vấn đề tâm lý, bất đồng quan điểm mà xảy ra to tiếng, cãi vã nhau. Tuy nhiên rất may là chúng chỉ xảy ra trong chốc lát nên mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Ảnh minh họa. Tuổi Ngọ



Vận trình tháng 2 năm 2018 tuổi Ngọ có vận trình vô cùng sinh động, nhận được nhiều niềm vui liên tiếp, bất ngờ. Trong công việc, bản mệnh có bước chuyển mình ngoạn mục, gặt hái không ít thành công. Quý nhân trợ lực nên đi đâu, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, nhưng quan trọng hơn cả chính là lòng quyết tâm, sự nỗ lực, phấn đấu không biết mệt mỏi của tuổi Ngọ.

Tài lộc trong tháng này của bạn khá sáng, dù phải chi tiêu nhiều cho dịp Tết nhưng sau đó tiền bạc vẫn rủng rỉnh, nếu có đầu tư hay hợp tác thfi cũng thu lời không ít. Tuy nhiên tuổi Ngọ có chút bảo thủ khi đặt mục tiêu rất cao và đòi hỏi bản thân phải thực hiện bằng được. Kết quả cuối cùng cũng như dự liệu ban đầu nhưng bản thân lại cảm thấy chưa thực sự mĩ mãn.

Chuyện tình cảm có thể ví như gió xuân phơi phới, nhân duyên tốt đẹp, tình yêu đơm hoa kết trái. Những bản mệnh còn độc thân không cần lo lắng chuyện tuổi tác, bởi sớm muộn gì bạn cũng sẽ tìm được đối tượng ưng ý. Trong gia đình tràn ngập không khí vui tươi, đầm ấm, tình cảm vợ chồng ngày càng gắn kết, trên dưới thuận hòa.

Sức khỏe của bạn rất lý tưởng, bệnh nặng bệnh nhẹ đều đang tránh xa. Nhưng vì dịp Tết ăn uống quá độ, ngủ nghỉ không khoa học nên có lúc cảm thấy mệt mỏi, tăng cân. Những triệu chứng khó chịu trong người sẽ nhanh chóng biến mất nếu bạn quay trở lại chế độ sinh hoạt bình thường và đừng quên luyện tập thể dục thể thao đều đặn.

Tuổi Thìn

Vận trình của người tuổi Thìn rất lý tưởng, có quý nhân theo chân phù trợ. Công việc, sự nghiệp có sự chuyển biến tích cực, dù chưa đạt mức xuất sắc nhưng so với khoảng thời gian trước đó thì đã là sự thành công đáng nể rồi. Tuổi Thìn có thể tạm hài lòng với những gì mình đạt được, nhưng vì vận thế biến động không ngừng nên tốt nhất vẫn cần đề cao cảnh giác, chuẩn bị sẵn tâm lý đối diện với biến động có thể xảy ra.

Tài lộc trong tháng này của tuổi Thìn có phần rủng rỉnh hơn, bạn nhìn ra được nhiều cơ hội làm giàu, kiếm tiền do có năng lực quản lý tài chính nhạy bén. Hãy tranh thủ lúc còn trẻ khỏe để phấn đấu, kiếm tiền, tích lũy chuẩn bị cho cuộc sống sung túc sau này. Khoảng từ mùng 10 trở đi, tuổi Thìn sẽ thu được những món tiền nho nhỏ từ niềm đam mê và sở thích cá nhân.

Chuyện tình cảm khởi sắc mạnh, tình yêu giống như hạt mầm được gieo trên nền đất tốt, cứ đua nhau đâm chồi nảy lộc. Tinh thần bản mệnh phơi phới, lòng người cũng dễ kết giao và trao gửi cho nhau những lời nói, cử chỉ âu yếm. Thời điểm này cũng khá lý tưởng cho người độc thân chủ động nắm bắt hạnh phúc ở ngay xung quanh mình, không còn phải đắn đo suy nghĩ gì nữa.

Tình tình sức khỏe của tuổi Thìn ổn định, không phát sinh bệnh tật nghiêm trọng. Ngoài ra cần hạn chế rượu bia, thuốc lá để bảo vệ gan và phổi.

Tuổi Mão

Bước vào tháng 2 năm 2018, vận trình của tuổi Mão biến động rõ rệt. Mọi việc vẫn bình ổn từ đầu tháng nhưng từ giữa tháng trở đi thì liên tiếp gặp trở ngại trong công việc. Tinh thần làm việc của tuổi Mão cũng vì thế mà xuống dốc nghiêm trọng, mất dần sự tự tin trong các mối quan hệ xã giao. Tuy nhiên, một phần có quý nhân theo chân nâng đỡ nên những điều không may đã hạn chế bớt, bạn nên có kế hoạch và suy nghĩ cẩn trọng trước khi hành động, có vậy mới không bị sai sót và mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều.

Tài lộc tháng này của bạn ở mức trung bình, không có biến động lớn, thu chi cân bằng nên không đến nỗi dư dả hay túng thiếu quá. Ngoài công việc chính thì tuổi Mão nên tìm thêm việc để tăng thêm thu nhập cho mình, chỉ cần bạn biết cách sắp xếp thời gian thì mọi thứ đều sẽ đi vào guồng quay ổn định. Nếu có ý định hợp tác với ai đó, nên chọn người tuổi Hợi, Tuất, Dần vì sẽ được trương trợ về cả kinh tế và tình cảm.

Chuyện tình cảm có vài mâu thuẫn và trục trặn nhỏ lại rơi vào đúng đầu tháng nên tâm trạng bản mệnh cảm thấy không mấy vui vẻ. Vận trình của nam mệnh khá hơn của nữ mệnh bởi các cô gái dù không cãi nhau với chồng thì cũng phiền muộn nhiều về việc ăn Tết ở nhà chồng.

Theo đó, sức khỏe của bạn cũng không lý tưởng, dù không mắc phải bệnh nặng nhưng tinh thần lại rất căng thẳng. Phần lớn là do áp lực từ công việc, thêm nữa tuổi Mão lại rất nhạy cảm, suy nghĩ nhiều, thậm chí còn hay suy diễn, tưởng tượng ra những điều không may mắn… Do đó, trong thời gian này, bạn nên tìm cách để bản thân được nghỉ ngơi, xả stress thì tinh thần sẽ thoải mái hơn nhiều.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo!