Top con giáp đào hoa xấu liên miên, tình cảm đầy sóng gió năm 2018

Đứng đầu trong 12 con giáp gặp vận đào hoa xấu trong năm nay là tuổi Dậu. Chuyện tình cảm của bạn năm nay thường bất ổn, khó đoán. Ngay đến bản thân bạn cũng không còn niềm say mê hay muốn dành tâm trí cho chuyện tình cảm. Những người đã kết hôn cũng dễ gặp phải tình cảnh có kẻ thứ ba xen vào, khó tránh tranh chấp, cãi vã thậm chí là ly thân, ly hôn. Những bạn đơn thân dễ găp phải đào hoa kiếp, khó có thể tìm được người như ý hoặc cũng có thể dính vào những ồn ào, thị phi tình ái không đáng có. Tiếp đến là tuổi Dần: Ngược lại vận đào hoa của tuổi Dần lại rất vượng, đặc biệt đối với nam giới tuổi Dần năm này là năm Thiên Tài vận (tức có nhiều khoản thu nhập thêm bên ngoài), đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều phụ nữ luôn tìm cách vây quanh ngưỡng mộ bạn, tuy nhiên đây đều là đào hoa xấu. Đây còn gọi là "đào hoa tai", "ngũ quỷ" , "chỉ bối" hung tinh sẽ khiến tình trường nổi sóng dữ, dễ có chuyện ngoại tình mà phản bội gia đình hoặc dễ có người tìm cách gài bẫy tình hãm hại. Những người đã kết hôn cần phải khắc chế ham muốn của bản thân. Đứng trước mọi cám dỗ cần khéo léo né tránh xử lý để tránh bị dính vào những mối quan hệ phức tạp mà ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Các bạn đơn thân đặc biệt là các bạn nữ, do Tài Tinh rất vượng, Quan Tinh cũng rất vượng mà trong mệnh lý Quan Tinh đại diện cho chồng nên có cơ hội gặp được người trong mộng, tuy nhiên cần phải tỉnh táo lựa chọn để tránh dính đào hoa xấu đeo bám.Tuổi Sửu: Năm nay tuy không có cát tinh chiếu rọi vận tình cảm của tuổi Sửu nhưng cát tinh "Thái Dương" rất có lợi cho nữ giới, đặc biệt là các nàng vẫn đang độc thân. Nhưng do năm nay lưu niên Kiếp Tài, cũng đồng nghĩa với là tai kiếp của vận tình cảm xuất hiện, nên chuyện tình cảm dễ xuất hiện người thứ 3. Những cuộc tranh chấp, cãi vã không hồi kết khiến cả ba người đều mệt mỏi trong mối quan hệ tay ba đầy ngang trái, thị phi. Vì thế khi tiếp xúc với bạn khác giới cần phải giữ khoảng cách đúng mực, tự kiểm soát bản thân, và cần phải bao dung, vị tha hơn, tránh có những lời nói hay hành động cay nghiệt làm tổn thương người khác. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

