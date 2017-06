Top 8 sự kiện lịch sử gây chấn động địa cầu

Ngày 26/4/1986 tại nhà máy điện Chernobyl đã gây ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử thế giới. Một vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại lò phản ứng số 4 đã làm phát tán lượng lớn chất phóng xạ vào môi trường sống. Theo các chuyên gia, lượng phóng xạ trong vụ nổ tại nhà máy điện Chernobyl phát tán ra môi trường lớn gấp 400 lần quả bom nguyên tử Mỹ thả xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản năm 1945. Sự kiện lịch sử khiến nhân loại không thể lãng quên. Ngày 7/12/1941, Nhật Bản tấn công bất ngờ căn cứ của Mỹ ở Trân Châu Cảng. Cuộc tấn công bất ngờ của Nhật Bản đã khiến Mỹ chịu tổn thất lớn với hơn 2.000 người thiệt mạng. Sau sự kiện này, Mỹ chính thức tham gia Chiến tranh thế giới 2. Chiến tranh thế giới 1 là cuộc chiến đẫm máu diễn ra trên phạm vi lớn, trong đó tập trung ở khu vực châu Âu. Diễn ra từ năm 1914 và kết thúc năm 1918, cuộc chiến tranh này đã cướp đi sinh mạng của hơn 16 triệu binh sĩ và dân thường. Chiến tranh thế giới 2 diễn ra trong 6 năm (1939 - 1945) được đánh giá là một trong những cuộc chiến thương vong nhất lịch sử. Theo ước tính, cuộc chiến tranh này đã cướp đi sinh mạng của khoảng 50 - 85 triệu binh sĩ và dân thường. Năm 1994, Rwanda đã phải chứng kiến nạn diệt chủng ghê rợn giữa hai sắc tộc là người Hutu và người Tutsi. Chỉ trong vòng 100 ngày, 1/8 dân số của Rwanda, tức khoảng gần 1 triệu người thiệt mạng trong thảm họa diệt chủng kinh hoàng này. Cuộc thảm sát Holocaust đẫm máu do Phát xít Đức và các nước cùng phe gây ra trong Chiến tranh thế giới 2 đã cướp đi sinh mạng của khoảng 6 triệu người vô tội. Đa số nạn nhân là người Do Thái. Vụ khủng bố kinh hoàng ngày 11/9/2001 tại Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York đã trở thành một chương đen tối trong lịch sử nước Mỹ. Khi ấy, hai chiếc máy bay chở khách bị không tặc cướp quyền kiểm soát và lao thẳng vào công trình biểu tượng của New York, khiến nó đổ sập hoàn toàn. Một chiếc máy bay khác bị không tặc chiếm quyền điều khiển lao xuống trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ. Hậu quả là hơn 3.000 người thiệt mạng trong sự kiện đẫm máu này. Mỹ thả bom hạt nhân xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản ngày 6/8/1945 là một trong những sự kiện kinh hoàng nhất lịch sử. Với sức nổ tương đương 20.000 kiloton TNT, vụ nổ bom nguyên tử này đã cướp đi sinh mạng của khoảng 70.000 người ngay lập tức. Hàng chục ngàn người khác bị ảnh hưởng sức khỏe do nhiễm phóng xạ.

