Top 5 vĩ nhân thế giới được người đời tôn sùng nhất

Nelson Mandela (1918 - 2013) là vĩ nhân thế giới được nhiều người biết đến. Ông là nhà lãnh đạo đấu tranh không mệt mỏi để loại bỏ chủ nghĩa apartheid (phân biệt chủng tộc giữa người da trắng thiểu số và người da đen đa số tại Nam Phi trong quá khứ) và tiến tới xây dựng một xã hội dân chủ đa chủng tộc. Ông Mandela chính là Tổng thống da đen đầu tiên ở Nam Phi từ năm 1994 - 1999 sau hơn ba thập kỉ do người da trắng thống trị. Trong suốt cuộc đời, cố Tổng thống Mandela đã nhận được hơn 250 giải thưởng danh giá trong đó có giải Nobel Hòa bình năm 1993. Mahatma Gandhi (1869 - 1948) là nhà hoạt động nhân quyền và là anh hùng dân tộc của Ấn Độ. Vĩ nhân của thế giới này là người chỉ đạo cuộc kháng chiến chống lại Đế quốc Anh giành độc lập cho Ấn Độ trong những năm 1920. Suốt cuộc đời, nhà hoạt động nhân quyền Gandhi phản đối tất cả các hình thức khủng bố hay bạo lực mà luôn cảm hóa con người bằng những quy chuẩn đạo đức. Nhà hoạt động nhân quyền Gandhi bị ám sát ngày 30/1/1948 khi 78 tuổi. Ngày sinh của ông là ngày 2/10 được Liên Hợp Quốc chọn làm ngày Quốc tế Phi bạo lực và được tổ chức ở nhiều nước trên thế giới. Vĩ nhân nổi tiếng thế giới Martin Luther King Jr. (1929 - 1968) là nhà hoạt động dân quyền nổi tiếng và là nhà hùng biện vĩ đại nhất lịch sử Mỹ. Tương tự như Mahatma Gandhi, Martin Luther King luôn đấu tranh vì dân quyền, đấu tranh không mệt mỏi nhằm chấm dứt tình trạng kì thị, phân biệt chủng tộc. Ông được trao tặng nhiều giải thưởng uy tín như Huân chương Tự do do Tổng thống Mỹ trao tặng, giải Nobel Hòa bình... Ngày 4/4/1968, Martin Luther King bị ám sát. Mỹ đã để quốc tang Martin Luther King trong 1 ngày. Để tưởng nhớ nhà hoạt động nhân quyền này, Tổng thống Mỹ Ronald Reagan đã ký sắc lệnh tôn vinh Luther King vào ngày lễ hàng năm mang tên ông trên toàn nước Mỹ. Mẹ Teresa (1910 - 1997) là người sáng lập Dòng Thừa sai Bác Ái. Trong suốt cuộc đời, Mẹ Teresa được mọi người biết đến là người luôn hết mình chăm sóc, giúp đỡ người nghèo, những bệnh nhân, trẻ mồ côi... cũng như tổ chức nhiều hoạt động xã hội đầy ý nghĩa. Mẹ Teresa được trao giải hàng trăm giải thưởng danh giá trong đó có giải Nobel Hòa bình năm 1979. Mẹ Teresa cũng được Giáo hoàng John-Paul II tuyên thánh. Abraham Lincoln (1809 - 1865) là Tổng thống thứ 16 của Mỹ. Ông là người đã chèo lái đưa nước Mỹ vượt qua cuộc nội chiến ác liệt từ năm 1861 - 1865. Tổng thống Lincoln có bài diễn văn xuất sắc ngày 19/11/1863 và được đánh giá là một trong những bài diễn văn nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ông chủ Nhà Trắng này đã nỗ lực xóa bỏ chế độ nô lệ trong thời gian cầm quyền. Tuy nhiên, Tổng thống Lincoln bị ám sát tại Nhà hát Ford ở Washington DC ngày 14/4/1865, ở tuổi 56. Sự ra đi của Tổng thống Lincoln là một mất mát to lớn đối với người dân Mỹ.

