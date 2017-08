Top 5 kho báu giá trị mãi chưa được tìm thấy

Một trong những kho báu giá trị chưa được con người tìm thấy là của thợ săn kho báu người Mỹ Forrest Fenn. Vào năm 1988, ông Fenn được chẩn đoán mắc ung thư. Do vậy, ông bỏ những tài sản giá trị nhất vào một chiếc hòm và định chôn theo khi chết. Tuy nhiên, may mắn là ông đã chữa khỏi bệnh và vẫn giữ lại hòm kho báu. Đến năm 2010, ông chôn chiếc hòm ở dãy núi Rocky rồi đưa ra 9 gợi ý dưới dạng một bài thơ 24 dòng để mọi người tìm ra tung tích kho báu trị giá hàng triệu USD. Hàng chục ngàn người đã cố gắng truy tìm tung tích kho báu ông Fenn nhưng vẫn không thể tìm ra. Thậm chí, một số người thiệt mạng trong quá trình tìm kiếm kho báu. Thuyền trưởng William Kidd là một trong những tên cướp biển khét tiếng nhất Ấn Độ Dương và sở hữu kho báu cực giá trị khi thực hiện vô số cuộc cướp bóc tàu thuyền. Y bị xử tử năm 1701. Theo truyền thuyết, tên hải tặc này đã châm lửa đốt con tàu huyền thoại Adventure có chứa số của cải cướp được. Hậu quả là con tàu chìm dưới biển và kho báu của tên cướp biển này mất tích kể từ đó. Một số giả thuyết cho rằng Adventure có thể chìm ngoài khơi Madagascar, New York, hoặc ở Caribbean. Vào năm 2015, Barry Clifford tuyên bố mình đã tìm ra các mảnh vỡ của tàu Adventure và đưa ra một thỏi bạc 50 kg làm bằng chứng cho phát hiện của mình. Tuy nhiên, UNESCO khẳng định đó không phải một phần kho báu của cướp biển Kidd mà chỉ là một khối chì. Căn phòng Hổ phách ở thành phố St. Petersburg, Nga nổi tiếng thế giới khi từng được gọi là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Theo viện nghiên cứu Smithsonian, trong Chiến tranh thế giới 2, Đức Quốc xã đã phá dỡ căn phòng cực giá trị trên, đóng vào 27 chiếc thùng và chuyển đến Kaliningard, Nga. Về sau, kho báu này được lắp ráp lại nhưng lại bị tháo dỡ lần nữa năm 1943. Đức quốc xã đã cất giấu căn phòng Hổ phách để nó không rơi vào quân Đồng minh. Cho đến nay, tung tích của kho báu này vẫn là một bí ẩn lớn. Một số người cho rằng kho báu này bị phá hủy trong chiến tranh nhưng cũng có người suy đoán căn phòng Hổ phách nằm đâu đó ở dưới biển Baltic, hoặc bị chia nhỏ trong các bộ sưu tập. Tàu Atocha thuộc đội tàu 20 chiếc khởi hành từ Havana, Cuba đến Tây Ban Nha. Vào năm 1622, con tàu này mang theo rất nhiều kim loại quý giá trị và hàng hóa Ngày đầu tiên sau khi đội tàu ra khơi, một cơn bão lớn đã nhấn chìm 8 chiếc, trong đó có Atocha. Vào thời điểm gặp nạn, Atocha chở nhiều hàng hóa giá trị nhất. Đến năm 1985, xác tàu Atocha được tìm thấy. Theo đó, các chuyên gia trục vớt được kho báu trị giá gần 500 triệu USD. Tuy nhiên, khoang thuyền trưởng và những hàng hóa giá trị nhất trên tàu vẫn chưa tìm thấy. Năm 1683, tàu chiến Santissima Concepcion, còn gọi là El Grande, đang trên đường đến Tây Ban Nha thì gặp thảm kịch chìm tàu do bão. Khi ấy, con tàu chở lượng lớn bạc thỏi, gia vị, 680 kg vàng, 77 rương ngọc trai, 217 rương hàng hóa khác và 49 rương ngọc lục bảo. Ngay sau khi con tàu gặp nạn, giới chức trách mở chiến dịch tìm kiếm xác tàu để trục vớt kho báu nhưng không thành công. Hiện vị trí nơi "yên nghỉ" tàu chiến Santissima Concepcion là câu hỏi lớn thách thức nhân loại suốt nhiều thế kỷ qua.

