Top 5 địa điểm nổi tiếng khó lý giải nhất hành tinh

Sa mạc Sahara. Vào ngày 19/12/2016, tuyết rơi phủ kín những đồi cát tại sa mạc Sahara trong gần một ngày. Sự kiện này đánh dấu lần thứ hai tuyết xuất hiện tại địa điểm nổi tiếng này kể từ năm 1979. Khi ấy, tuyết rơi chỉ trong khoảng 30 phút. Điều thú vị là tuyết rơi ở sa mạc Sahara chỉ tồn tại trong gần một ngày rồi tan chảy hết. Hơn nữa, tuyết rơi trông càng đẹp hơn khi chúng bám vào những cồn cát màu cam tươi sáng tại địa điểm nổi tiếng thế giới trên. Khu rừng Hoia Baciu. Được mệnh danh là khu rừng bí ẩn nhất thế giới. Không chỉ nổi tiếng với những câu chuyện về sự xuất hiện của UFO, địa điểm nổi tiếng ở Romania này còn là nơi xảy ra các hiện tượng siêu nhiên bí ẩn khiến nhiều người gọi Hoia Baciu là “Tam giác quỷ của vùng Transylvania”. Cụ thể, một số người khi bước vào khu rừng phát hiện vô số hiện tượng lạ như vết phát ban, vết xước, bỏng đột nhiên xuất hiện trên cơ thể. Thậm chí, có người còn bị đau nửa đầu, buồn nôn, chếnh choáng và quên thời gian. Nhiều cây trong rừng xoắn và biến dạng như những cây quái quỷ trong các chuyện cổ tích khiến con người càng bất an hơn. Miệng hố Derweze. Còn gọi là “Cổng địa ngục" hay "Hỏa Diệm Sơn", miệng hố Derweze nằm ở sa mạc Karakum, Turkmenistan. Điều kỳ lạ và thú vị là miệng hố này bốc cháy hơn 40 năm qua tạo ra cảnh quan siêu thực hấp dẫn du khách. Theo các chuyên gia, ngọn lửa trên được hình thành do khí ga bốc lên từ dưới lòng đất kể từ sau một tai nạn khoan thăm dò năm 1971. Không ai biết khi nào ngọn lửa trong miệng hố sẽ tắt. Lâu đài Leap. Nằm ở Ireland, Leap được cho là một trong những lâu đài bị ma ám nặng nhất thế giới. Bên trong lâu đài có một căn hầm bí mật có chứa lượng hài cốt chất đầy 3 xe kéo. Lịch sử dài và đẫm máu của lâu đài là khởi nguồn của nhiều hồn ma đáng sợ bởi đây là nơi diễn ra một số cuộc tàn sát đẫm máu. “Nó” là một trong những hồn ma nổi tiếng ở lâu đài Leap. Hồn ma này là một sinh vật kỳ quái, có kích thước to bằng con cừu khiến nhiều người khiếp sợ bởi gương mặt thối rữa. Người ta dễ dàng nhận thấy “Nó” sắp tới gần mình khi ngửi thấy mùi lưu huỳnh và thịt thối. Ngôi làng Jatinga. Nằm tại Borail Hill, thuộc quận Dima Hasao ở Ấn Độ, làng Jatinga là vùng đất bí ẩn khi hàng trăm con chim quy tụ tự sát tập thể. Cụ thể, vào buổi đêm, hay khi mặt trời bắt đầu lặn vào khoảng giữa tháng 9 và tháng 10 hàng năm, hàng trăm con chim cùng tụ hợp trên bầu trời giống như đám mây đen kịt đột ngột xuất hiện rồi lao nhanh vào các tòa nhà hay cây cối ở quanh đó tự sát đồng loạt. Trong suốt nhiều thập kỷ, các chuyên gia chưa thể giải mã được hiện tượng lạ xảy ra ở ngôi làng Jatinga có hàng trăm con chim cùng tìm đến cái chết.

