Top 10 người đàn ông đặc biệt nhất thế giới

Amoo Hadji là người đàn ông bẩn nhất thế giới với hơn 60 năm không tắm rửa. Đây là một trong những người đàn ông đặc biệt nhất thế giới, nắm giữ kỷ lục kỳ quặc. Sajad Gharibi đến từ Iran được coi là phiên bản người khổng lồ xanh ngoài đời thực, nặng khoảng 156 kg với cơ thể to lớn không kém như nhân vật Hulk trong siêu phẩm bom tấn The Avengers của Hollywood. Gary Turner đến từ Vương quốc Anh là người có da đàn hồi nhất thế giới. Anh lập kỷ lục thế giới khi kéo da bụng dài 15,8 cm. Michel Lotito có tên trong sách Guinness vì khả năng kỳ quặc: ăn được hết mọi thứ, kể cả kim loại và thủy tinh. Lotito gây ấn tượng với việc ăn một chiếc máy bay trong vòng 2 năm. Carlos “Halfy” Rodriguez nổi tiếng thế giới đã mất một nửa hộp sọ sau một tai nạn xe hơi kinh hoàng. Hiện anh chàng này sống với nửa hộp sọ. Tổ chức kỷ lục Guinness đã xác nhận Francisco Domingo Joaquim là người sở hữu chiếc miệng co giãn rộng nhất thế giới. Chandra Bahadur Dangi đến Nepal là người thấp nhất thế giới theo ghi nhận của tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness. Ngược lại, Sultan Kosen đến từ Thổ Nhĩ Kỳ là người đàn ông cao nhất thế giới. Tom Staniford mắc hội chứng myelodysplastic Preleukemic – một tình trạng khiến cơ thể không thể tích trữ mỡ dưới da. Toàn bộ cơ thể của Staniford hiện chỉ còn "da bọc xương". Yu Zhenhuan đến từ tỉnh Liêu Ninh thuộc miền tây bắc Trung Quốc, được sách các kỷ lục Guinness thế giới công nhận là người đàn ông rậm lông nhất thế giới.

