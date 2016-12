Tóc và móng tay con người có dài ra sau khi chết?

Câu trả lời cho câu hỏi liệu tóc và móng tay, móng chân con người có dài ra sau khi chết là Không. Nguyên nhân là vì: sau khi qua đời, cơ thể con người bị mất nước, làm da trở nên khô đi và có lại, làm lộ ra phần tóc và móng chân móng, tay ăn sâu vào da.



Vì vậy, tóc và móng tay, móng chân của người chết trông có vẻ dài ra hơn so với khi họ còn sống, chứ không phải là do chúng tiếp tục mọc dài ra sau khi người đó qua đời. Bác sĩ da liễu đồng thời là nhà vật lý Doris Day làm việc ở bệnh viện Lenox Hill, thành phố New York (Mỹ) đã đưa ra câu trả lời như trên.

Tóc và móng tay trông như đang mọc dài ra sau khi qua đời nhưng thực tế không phải vậy. Ảnh: Dreamstime.

Trung bình, mỗi ngày móng tay của con người dài ra 0,1 mm. Để móng dài ra được, chúng cần đến chất glucose để cung cấp năng lượng cho cơ thể.

"Khi con người qua đời, cơ thể không thể tiếp nhận thêm glucose nên các tế bào da, tóc và móng không thể hình thành tế bào mới và phát triển", bác sĩ Doris Day nói.

