Tò mò không khí đón Tết Nguyên đán ở Trung Quốc xưa

Không khí đón Tết Nguyên đán ở Trung Quốc năm 1953 ngập tràn khắp phố phường. Trong ảnh, các bé trai châm lửa đốt pháo hoa ở Quảng trường Thiên An Môn. Ảnh China Daily Trong dịp đón Tết Âm lịch năm 1961, người dân ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô mua đèn lồng tại một ngôi đền Khổng Tử. Ảnh China Daily Đêm trước giờ Giao thừa sang năm mới 1966, cư dân Thượng Hải đổ xô tới một cửa hàng để mua hoa nhựa. Hoa nhựa là một món đồ trang trí rất phổ biến ở Trung Quốc trong suốt hơn 20 năm. Ảnh China Daily Trước khi đón chào năm mới 1980 theo Lịch âm, lão nông Chen Kaifang ở Pengxian, tỉnh Tứ Xuyên đi mua ti vi màn hình đen trắng 12 inch trị giá 520 NDT. Trong ảnh, nhiều dân làng xúm vào xem món đồ sắm Tết của ông Chen. Ảnh China Daily Các nông dân mua sắm đồ Tết bên cầu Kha, huyện Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang năm 1980. Ảnh China Daily Một ngày cuối năm mới, người dân ở Guiding, tỉnh Quý Châu hối hả đi mua đồ Tết tại một khu chợ vùng nông thôn năm 1981. Ảnh China Daily Năm 1958, người dân trong nhà ông Liu Lori ở huyện An Bình, tỉnh Hà Bắc quét dọn nhà cửa, treo câu đối đỏ bên cánh cửa nhà. Ảnh China Daily Người dân sinh sống ở Yiyuan, tỉnh Sơn Đông ra chợ mua tranh đón Tết ở chợ phiên năm 1961. Ảnh China Daily Tết năm 1960, các xã viên ở ngoại thành Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đang viết câu đối, dán tranh Tết. Ảnh China Daily Hai bà mẹ hào hứng cho con gái thử áo mà họ mới may xong để chúng đi diện Tết. Ảnh chụp năm Trung Quốc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán năm 1954. Ảnh China Daily Năm 1953, trong lúc đi chơi ngày Tết, các bé trai thích thú ăn kẹo hồ lô. Ảnh China Daily Bữa cơm tất niên của một gia đình Trung Quốc. Ảnh China Daily Một gia đình ở trên núi Trường Bạch, Cát Lâm đốt pháo hoa ăn mừng Tết năm 1948. Ảnh China Daily Năm 1948, trẻ em thành phố Thượng Hải ra chơi trò chơi đầu năm mới. Ảnh China Daily Cô gái trẻ ở tỉnh Hà Bắc ngồi xích đu trong dịp đầu năm mới 1954. Ảnh China Daily Các em nhỏ học trường mẫu giáo ở Bắc Kinh nhảy dây, chơi trò chơi nhân dịp đầu năm mới 1962. Ảnh China Daily

