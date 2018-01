Tình bạn đặc biệt giữa Nikola Tesla và Mark Twain

Tình bạn giữa Nikola Tesla và Mark Twain được đánh giá là một trong những tình bạn đặc biệt nhất thế giới. Nikola Tesla là nhà vật lý nổi tiếng với nhiều sáng chế để đời được biết đến với tính cách khác người và sống độc thân. Nhà vật lý Tesla đã đọc tác phẩm của Mark Twain từ trước khi ông chuyển đến New York, Mỹ. Còn Mark Twain biết đến nhà khoa học Tesla qua hệ thống điện xoay chiều. Nikola Tesla và Mark Twain (trong ảnh) gặp nhau lần đầu tiên tại một bữa tiệc ở thành phố New York năm 1890. Một trong những lý do khiến 2 con người ở 2 lĩnh vực khác nhau trở nên thân thiết là vì Mark Twain cũng có niềm đam mê với khoa học công nghệ giống Nikola Tesla. Mark Twain từng tới thăm phòng thí nghiệm của Tesla vào năm 1895. Đi cùng ông khi ấy có nhiếp ảnh gia Edward Ringwood Hewett. Tại đó, nhiếp ảnh gia Edward đã chụp bức ảnh lịch sử về Mark Twain và Nikola Tesla. Về sau, chính nhờ bức ảnh trên mà Tesla đã phát hiện ra bức xạ tia X. Không chỉ tới tham quan nơi làm việc của bạn thân, Mark Twain còn tình nguyện tham gia vào thí nghiệm về dao động cơ khí có thể tạo ra dòng điện xoay chiều của Nikola Tesla. Theo một số tài liệu, nhà khoa học Tesla bất ngờ nảy ra ý định muốn giúp Mark Twain điều trị chứng khó tiêu bằng cách bảo người bạn đứng bên cạnh piston trong phòng thí nghiệm của mình khi nó hoạt động. Hơn một phút sau khi piston hoạt động, nhà văn Mark Twain vội vã chạy ra khỏi phòng thí nghiệm và lao vào nhà vệ sinh. Khi quay trở ra, Mark Twain nói vui với người bạn của mình rằng, ông đã giải quyết được chứng khó tiêu. Video: Phát minh loại camera có thể nhìn thấu cơ thể người (nguồn: VTC14).

