Tìm ra nguyên nhân khiến người băng Otzi tử vong 5.000 năm trước

Người băng Otzi hay còn gọi là người băng Tyrolean, là một trong những xác ướp nổi tiếng nhất thế giới. Xác ướp hơn 5.000 tuổi này được phát hiện lần đầu tiên trên dãy Alps thuộc Italy năm 1991. Kể từ khi phát hiện đến nay, xác ướp người băng Otzi trở thành đối tượng hấp dẫn các nhà khoa học giải mã những bí ẩn về dòng dõi, sức khỏe và lối sống cũng như nguyên nhân tử vong của người đàn ông này. Thomas Bonfert, biên tập viên hình ảnh kiêm đạo diễn của đài ORF của Áo, đã dành nhiều thời gian thực hiện nghiên cứu về nguyên nhân tử vong của xác ướp người băng Otzi để phục vụ cho luận văn tiến sĩ của ông. Sau quá trình nghiên cứu, ông Bonfert đi đến kết luận người băng 5.300 tuổi chết do bị một mũi tên chí mạng đâm xuyên qua vai trái. Ông Bonfert đã đưa ra kết quả trên dựa vào vị trí đầu mũi tên bắn trúng vai của Otzi dẫn đến chạm vào các mạch máu và gây chảy máu trong. Cuối cùng, mũi tên trên gây tổn thương mô khiến người băng Otzi tử vong. Trước khi ông Bonfert đưa ra nhận định trên, một số chuyên gia từng chỉ ra nguyên nhân Otzi mất mạng có thể là vì không chịu được lạnh. Theo quan điểm này, Otzi chỉ bị thương nhẹ do bị mũi tên bắn trúng và bị yếu đi do mất máu nhẹ. Do vậy, nguyên nhân khiến Otzi chết được một số chuyên gia cho là do bị đông cứng khi ở trên đỉnh núi. Mời độc giả xem video: Những xác ướp bí ẩn vẫn còn nguyên vẹn qua hàng nghìn năm (nguồn: Thethaovanhoa.vn).

Người băng Otzi hay còn gọi là người băng Tyrolean, là một trong những xác ướp nổi tiếng nhất thế giới. Xác ướp hơn 5.000 tuổi này được phát hiện lần đầu tiên trên dãy Alps thuộc Italy năm 1991. Kể từ khi phát hiện đến nay, xác ướp người băng Otzi trở thành đối tượng hấp dẫn các nhà khoa học giải mã những bí ẩn về dòng dõi, sức khỏe và lối sống cũng như nguyên nhân tử vong của người đàn ông này. Thomas Bonfert, biên tập viên hình ảnh kiêm đạo diễn của đài ORF của Áo, đã dành nhiều thời gian thực hiện nghiên cứu về nguyên nhân tử vong của xác ướp người băng Otzi để phục vụ cho luận văn tiến sĩ của ông. Sau quá trình nghiên cứu, ông Bonfert đi đến kết luận người băng 5.300 tuổi chết do bị một mũi tên chí mạng đâm xuyên qua vai trái. Ông Bonfert đã đưa ra kết quả trên dựa vào vị trí đầu mũi tên bắn trúng vai của Otzi dẫn đến chạm vào các mạch máu và gây chảy máu trong. Cuối cùng, mũi tên trên gây tổn thương mô khiến người băng Otzi tử vong. Trước khi ông Bonfert đưa ra nhận định trên, một số chuyên gia từng chỉ ra nguyên nhân Otzi mất mạng có thể là vì không chịu được lạnh. Theo quan điểm này, Otzi chỉ bị thương nhẹ do bị mũi tên bắn trúng và bị yếu đi do mất máu nhẹ. Do vậy, nguyên nhân khiến Otzi chết được một số chuyên gia cho là do bị đông cứng khi ở trên đỉnh núi. Mời độc giả xem video: Những xác ướp bí ẩn vẫn còn nguyên vẹn qua hàng nghìn năm (nguồn: Thethaovanhoa.vn).