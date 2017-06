Tiết lộ ngỡ ngàng về chiều cao của Napoleon Bonaparte

Hoàng đế Napoléon Bonaparte của Pháp nổi tiếng với những chiến tích hào hùng trong lĩnh vực quân sự. Bên cạnh tài cầm quân, những câu chuyện về đời tư của nhà cầm quân xuất chúng Napoleon Bonaparte luôn được nhiều người quan tâm. Theo đó, vóc dáng, chiều cao của hoàng đế Napoleon Bonaparte nhận được sự chú ý lớn. Những nhà truyền giáo Anh dưới thời Napoleon thường miêu tả nhà cầm quân này là một người thấp bé. Tuy nhiên, nhiều tài liệu của Pháp ghi lại rằng Napoleon cao khoảng 1m68. Chiều cao của nhà cầm quân danh tiếng này còn cao hơn cả chiều cao trung bình của đàn ông Pháp cùng thời. Thậm chí, vào thời điểm Napoleon qua đời, người ta đo được chiều cao của nhà cầm quân này là 1m69. Nhiều người cho rằng sở dĩ không ít người tin Napoleon thấp bé là vì nhà cầm quân này thường đứng cạnh những người lính trong đội cận vệ của ông có chiều cao khủng. Do vậy, khi đứng giữa những người lính này, chiều cao của Napoleon lộ rõ việc ông thấp hơn nhiều so với họ. Một lý do khiến nhiều người hiểu lầm Napoleon thấp bé khác là vì thuở nhỏ, nhà cầm quân này có biệt hiệu Le petit caporal, nhiều người sẽ nghĩ “petit” có nghĩa là “nhỏ”, hoặc “lùn”. Thêm nữa, sau khi tốt nghiệp trường quân sự, Napoleon được phong quân hàm rất thấp nên có khoảng thời gian ông bị đồng đội chế nhạo là “chàng lùn".

Hoàng đế Napoléon Bonaparte của Pháp nổi tiếng với những chiến tích hào hùng trong lĩnh vực quân sự. Bên cạnh tài cầm quân, những câu chuyện về đời tư của nhà cầm quân xuất chúng Napoleon Bonaparte luôn được nhiều người quan tâm. Theo đó, vóc dáng, chiều cao của hoàng đế Napoleon Bonaparte nhận được sự chú ý lớn. Những nhà truyền giáo Anh dưới thời Napoleon thường miêu tả nhà cầm quân này là một người thấp bé. Tuy nhiên, nhiều tài liệu của Pháp ghi lại rằng Napoleon cao khoảng 1m68. Chiều cao của nhà cầm quân danh tiếng này còn cao hơn cả chiều cao trung bình của đàn ông Pháp cùng thời. Thậm chí, vào thời điểm Napoleon qua đời, người ta đo được chiều cao của nhà cầm quân này là 1m69. Nhiều người cho rằng sở dĩ không ít người tin Napoleon thấp bé là vì nhà cầm quân này thường đứng cạnh những người lính trong đội cận vệ của ông có chiều cao khủng. Do vậy, khi đứng giữa những người lính này, chiều cao của Napoleon lộ rõ việc ông thấp hơn nhiều so với họ. Một lý do khiến nhiều người hiểu lầm Napoleon thấp bé khác là vì thuở nhỏ, nhà cầm quân này có biệt hiệu Le petit caporal, nhiều người sẽ nghĩ “petit” có nghĩa là “nhỏ”, hoặc “lùn”. Thêm nữa, sau khi tốt nghiệp trường quân sự, Napoleon được phong quân hàm rất thấp nên có khoảng thời gian ông bị đồng đội chế nhạo là “chàng lùn".