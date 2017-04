Tiết lộ “gây sốc” về cái chết của Lý Tiểu Long

Lý Tiểu Long tên thật là Lý Chấn Phiên, sinh vào năm Thìn giờ Thìn khoảng 7 giờ sáng ngày 27/11/1940. Có lẽ do cầm tinh con rồng, loài vật quyền uy nhất trong 12 con giáp nên Lý nổi tiếng là người rắn rỏi, bạo liệt. Cuộc đời anh từ khi chào đời cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay gần như không một phút ngơi nghỉ.

Sự xuất hiện của Lý Tiểu Long làm thay đổi diện mạo phim võ thuật Hoa ngữ, mở đường cho sự tiến quân của người Hoa vào Hollywood. Tuy nhiên khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp với hàng loạt kế hoạch điện ảnh quy mô lớn, thì vào ngày 20/7/1973 Lý Tiểu Long đột ngột qua đời vào tuổi 32.

Kết quả pháp y cho thấy, Lý Tiểu Long chết tại Hồng Kông vì chứng phù não (não bị sưng to). Sau nhiều cuộc thảo luận và tranh cãi, các bác sĩ đã công khai nguyên nhân tử vong của Lý Tiểu Long là "chết do tai nạn bất ngờ". Điều này không thuyết phục được người hâm mộ cũng như giới diễn viên, võ sư.

Cách đây hơn 40 năm, dư luận Hong Kong, thậm chí cả thế giới đều bàng hoàng trước thông tin ngôi sao võ thuật nổi tiếng Lý Tiểu Long đột ngột qua đời. Cho đến nay, nhiều khúc mắc xung quanh sự ra đi đột ngột của tài tử này vẫn chưa được giải đáp.

Huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long cùng vợ và con trai. Viên thuốc oan nghiệt Ngày 21/7/1973, báo chí Hong Kong xuất hiện hàng loạt bài viết với nội dung thông báo sự ra đi đột ngột của ngôi sao võ thuật: “Ngôi sao võ thuật nổi danh Lý Tiểu Long bất ngờ ngất xỉu tại nhà riêng lúc 11h30 đêm qua. Vợ Lý Tiểu Long đưa chồng đến bệnh viện Queen’s Elizabeth cấp cứu nhưng không kịp. Phía bệnh viện chưa thể xác định nguyên nhân cái chết”. Xoay quanh cái chết của Lý Tiểu Long là nhiều nguồn thông tin khác nhau. Lúc đầu, anh trai và bạn thân của Lý Tiểu Long cho biết, anh qua đời tại nhà riêng và có vợ bên cạnh. Nhưng sau đó, tờ Star của Hong Kong lại đưa tin rằng Lý Tiểu Long qua đời sau khi từ nhà nữ diễn viên Đinh Phối trở về. Kể từ đây, một loạt những chi tiết đáng ngờ trước khi cái chết của nam diễn viên xảy ra từ từ được hé lộ. Vào lúc 13 giờ ngày 20/7, vợ Lý Tiểu Long ra ngoài, chỉ có mình anh ở nhà. Đến 14 giờ, Trâu Văn Hoài đến nhà Lý Tiểu Long để thảo luận về kịch bản “Trò chơi tử thần”. Sau một khoảng thời gian bàn bạc, hai người cùng rời khỏi nhà Lý Tiểu Long và đến nhà Đinh Phối – một nữ diễn viên cũng tham gia vào bộ phim “Trò chơi tử thần” lúc tầm 16 giờ. Trước đó, nhiều người biết về thuật xem tướng số cho rằng Lý Tiểu Long là “loại yểu mệnh”.

Trong suốt 2 tiếng đồng hồ sau đó, cả ba cùng nhau trao đổi về công việc. Đến 19 giờ, Lý Tiểu Long cảm thấy đau đầu nên muốn nghỉ ngơi. Đinh Phối lấy cho Lý Tiểu Long một viên thuốc giảm đau loại cô hay sử dụng. Sau đó, Lý Tiểu Long vào phòng Đinh Phối tạm nghỉ ngơi rồi thiếp ngủ. Họ đâu ngờ rằng kể từ giây phút ấy, bi kịch bắt đầu.

Khoảng 20 giờ, Trâu Văn Hoài có việc phải ra ngoài. Nửa tiếng kể từ đó, Đinh Phối vào phòng kiểm tra tình trạng của Lý Tiểu Long thì nhận thấy anh đang ngủ sâu. Đến 21 giờ, Lý Tiểu Long vẫn chưa tỉnh dậy. Lúc 21 giờ 45, Trâu Văn Hoài trở lại nhà Đinh Phối, cố gắng đánh thức ngôi sao võ thuật nhưng không thấy bất kì phản ứng nào từ anh. Hoảng hốt, họ tức tốc gọi bác sĩ.

Vào khoảng hơn 22 giờ, bác sĩ đến nhà Đinh Phối và nhận thấy nam diễn viên đã hôn mê sâu. Ngay lập tức, Lý Tiểu Long được đưa thẳng đến bệnh viện cấp cứu nhưng lúc này đã quá muộn.

Nhiều lời đồn sau cái chết của ngôi sao điện ảnh bậc nhất

Đến nay cái chết của ngôi sao võ thuật này vẫn là một bức màn bí ẩn kích thích chí tò mò và biết bao giấy mực của giới nghiên cứu.

Đã có nhiều tin đồn liên quan đến sự ra đi bí ẩn này của Lý Tiểu Long. Người thì nói do gây thù kết oán với băng nhóm mafia nên anh bị Hội Tam Hoàng thanh toán. Người khác lại bán tín bán nghi do thành công của anh với hãng phim Gia Hòa đe dọa sự tồn tại của hãng phim Shaw Brothers nên bị hãng này thuê sát thủ ra tay. Người khác lại “đoán già đoán non” anh bị đạo diễn La Duy thuê người ám hại bởi 10 ngày trước đó hai người đã xảy ra va chạm dữ dội. Có người khác lại bàn tán, trong một cuộc tỉ thí 3 tháng trước đó, anh bị một nhà sư chùa Thiếu Lâm điểm huyệt. Thậm chí, không ít người còn khăng khăng khẳng định, do Lý mua ngôi nhà ở Hồng Kông, chạm phải lời nguyền của dòng họ sở hữu cũ mới dẫn đến cái chết của anh và sau đó là con trai Lý Quốc Hào…

Một trong số những tin đồn thất thiệt gây rúng động thời kỳ đó là Lý Tiểu Long chết do bị chứng “thượng mã phong” khi đang quan hệ tình dục với người tình -diễn viên Đinh Phối tại nhà riêng. Tuy nhiên, các bác sĩ, với những công nghệ y học hiện đại, vẫn phải đầu hàng. Họ chỉ có thể giải thích nguyên nhân cái chết là "chết do tai nạn bất ngờ".

Trước đó, nhiều người biết về thuật xem tướng số cho rằng Lý Tiểu Long“nhân trung quá ngắn”, “đầu mày bị gãy”…, là “loại yểu mệnh” nên đã đột ngột ra đi ngay vào lúc sự nghiệp đang rực rỡ. Tất nhiên, những nhận xét này chỉ được đưa ra khi anh đã qua đời bởi khi Lý còn sống thì chẳng ai dám nói như vậy.

Đến 9 vết xước không rõ tông tích

Điều kì lạ không chỉ nằm ở nguyên nhân gây ra vụ đột tử của Lý Tiểu Long mà còn tại đám tang của anh.

Sau khi Lý Tiểu Long qua đời được 5 ngày, nhà tang lễ Guangbin (Cửu Long, Hong Kong) đã tiến hành tổ chức nghi thức lễ tang cấp cao để từ biệt tài tử vắn số. Lúc đầu, thi hài của Lý Tiểu Long sẽ được mai táng cùng một số di vật của anh theo phong tục truyền thống. Tuy nhiên, vợ anh là Linda Lee lại muốn mang thi hài chồng về thành phố quê nhà Seattle (Mỹ) để dễ bề thăm viếng, chăm sóc.

Ngày 28/7/1973, tang lễ của Lý Tiểu Long được tổ chức một lần nữa tại nhà tang lễ thành phố Seattle. Bất ngờ, người ta chú ý đến 9 vết xước kì lạ ngay trên nắp quan tài của anh. Điều đáng nói là trong quá trình vận chuyển, mọi khâu đều rất cẩn thận, không hề xuất hiện một vết xước nhỏ huống chi đến 9 vết như thế này. Hơn nữa, đội vệ sĩ được thuê bảo vệ quan tài cũng khẳng định quá trình bay không có bất kì vấn đề gì xảy ra.

Cứ thế, nửa thế kỉ nay, cái chết của huyền thoại võ thuật Hong Kong – Lý Tiểu Long vẫn còn là một ẩn số.