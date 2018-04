Tiên tri rúng động 2018: Dự đoán hãi hùng về Chiến tranh thế giới 3

Một số nhà tiên tri lừng danh thế giới đã đưa ra những tiên đoán rùng rợn về tình hình thế giới trong năm 2018. Nhiều sự kiện tồi tệ được dự báo sẽ xảy ra sẽ khiến cuộc sống của con người bị đảo lộn. Nhiều người hy vọng những tiên tri năm 2018 này sẽ không ứng nghiệm.



Động đất kinh hoàng ở Mỹ

Sinh thời, Nostradamus tiên đoán năm 2018 sẽ xảy ra động đất kinh hoàng ở Mỹ và thế giới sẽ cảm nhận được những chấn động từ thảm kịch thiên nhiên này.

Theo Nostradamus, mùa đông năm 2018 sẽ là thời điểm "vòng lửa ở Thái Bình Dương" có những hoạt động bất thường kỷ lục, gây ra động đất và khiến 3 núi lửa "thức giấc". Trung Quốc sẽ là một trong những quốc gia bị tác động nặng của động đất.

Chiến tranh thế giới 3 bùng nổ

"Cuộc chiến lớn sẽ bắt đầu ở Pháp và sau đó, toàn châu Âu sẽ bị tấn công. Đó là một cuộc chiến dài và đáng sợ với tất cả mọi người", Nostradamus tiên đoán về Thế chiến 3. Tuy nhiên, nhân loại vẫn còn hy vọng vì cuộc chiến này sẽ kết thúc vào năm 2025.

Người dân trên thế giới không hy vọng dự đoán này của Nostradamus sẽ trở thành sự thật vì nếu nó xảy ra sẽ đẩy nhân loại vào cảnh chết chóc, đau thương như 2 cuộc chiến tranh thế giới trước.

Chiến tranh hạt nhân sẽ tàn phá thế giới

Được biết đến với cái tên "Nostradamus of the Balkans", Baba Vanga là nhà tiên tri mù nổi tiếng thế giới. Bà được biết đến với nhiều tiên đoán chính xác như: vụ ám sát cựu Thủ tướng Ấn Độ Indira Gandhi và con trai Rajeev Gandhi, sự kiện khủng bố 11/9 ở Mỹ, sự nổi lên của khủng bố IS...