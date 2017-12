Tiên tri đáng sợ nhất về thế giới 2018: Bùng nổ thảm họa thiên nhiên

Nostradamus (1503 - 1566) là nhà tiên tri huyền thoại người Pháp với nhiều tiên đoán được cho là đã trờ thành sự thật trong suốt nhiều thế kỷ. Nhà tiên tri Nostradamus không có tiên đoán cụ thể về năm 2018, nhưng các nhà phân tích nhiều cho rằng một số dự đoán của ông sẽ ứng với thế giới vào năm tới. Ảnh: The CEO Magazine. Cụ thể, thế giới năm 2018 có thể trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế lớn và xung đột giữa các quốc gia sẽ làm bùng nổ cuộc Thế chiến III. Ngoài ra, nhiều thảm họa thiên nhiên sẽ làm rung chuyển thế giới, gồm lũ lụt, động đất bất thường, và núi lửa Vesuvius phun trào ở Italia. Ảnh: ValueWalk. Cũng như Nostradamus, nhà tiên tri mù Vanga (1911 - 1996) không đưa ra những lời tiên tri 2018. Nhưng nhiều người lo ngại một số dự đoán đáng sợ bà đưa ra và chưa thành hiện thực sẽ ứng nghiệm với thế giới vào năm 2018. Ảnh: Slavorum. Đó là những lời dự đoán về việc kinh tế Trung Quốc soán ngôi Mỹ, Tổng thống Trump bị ám sát, châu Âu đổ nát và chia rẽ, khủng bố Hồi giáo từng gieo rắc kinh hoàng ở châu Âu sẽ bắt đầu tấn công nước Mỹ, và nhiều thảm họa thiên nhiên sẽ xảy ra khiến con người phải hứng chịu sự tàn phá khốc liệt. Ảnh: Harry Potter Fanon Wiki. Craig Hamilton-Parker là một người thường xuyên tiên tri về các sự kiện toàn cầu. Ông là người đã tiên đoán trúng việc ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ và kết quả cuộc bỏ phiếu Brexit vào thời điểm không ai tin những việc này có thể xảy ra. Gần đây, ông đã đưa ra hàng loạt tiên tri năm 2018. Ảnh: Psychics co.uk. Theo Craig, năm 2018 tiếp tục là một năm bất ốn của thế giới với một vụ tấn công khủng bố trên đường cao tốc Anh, tấn công vũ khí hóa học vào một thành phố châu Âu và tình hình Triều Tiên có nhiều biến động lớn. Mâu thuẫn về văn hoá ngày càng tồi tệ hơn ở Đức, Pháp, dẫn đến bạo loạn và xung đột sắc tộc. Ảnh: WallDevil. Vấn đề môi trường được Craig nhấn mạnh đặc biệt. Ông cho rằng năm 2018 sẽ là một năm thời tiết khắc nghiệt chưa từng có. Một trận động đất lớn sẽ xảy ra ở New Zealand. Bão kỷ lục tàn phá vùng Caribe, cháy rừng hoành hành ở Mỹ, Australia, còn Trung Quốc và Ấn Độ hứng chịu lũ lụt lớn. Ảnh: Slate.com. Hai chị em Linda và Terry Jamison, sinh năm 1955, là hai nữ diễn viên khá tiếng tăm trong giới nghệ sĩ Hollywood. Họ cũng cũng rất nổi tiếng tài dự đoán tương lai của mình và từng dự đoán chính xác thảm họa 11/9 nên còn được gọi là The Psychic Twins (Cặp song sinh ngoại cảm). Ảnh: Daily Star. Cặp đôi này cho rằng những sự kiện lớn trong năm 2017 sẽ tiếp tục tiếp diễn trong những năm tiếp theo. Đó là làn sóng một loạt các sự kiện gây sốc như tấn công mạng quy mô lớn, bê bối tình dục và thảm họa thiên nhiên tiếp tục khiến con người mệt mỏi trong năm 2018. Ảnh: Fin24. Đáng lo ngại nhất là dự đoán của họ về sự tăng vọt của các vụ tấn công khủng bố nhằm vào các nước phương Tây mà những thành phố sẽ phải hứng chịu là New York, Washington DC và London. "Cặp đôi ngoại cảm" cũng cho rằng các vụ tấn công máy bay và xả súng sẽ lan rộng trên khắp nước Mỹ. Ảnh: Getwallpapers.com. Xem clip: Sự thật bất ngờ về Kim tự tháp Ai Cập.

