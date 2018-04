Thí nghiệm kinh hoàng trên cơ thể người của Đức quốc xã

Đức quốc xã thực hiện không ít thí nghiệm rùng rợn trên cơ thể người trong thời gian diễn ra Chiến tranh thế giới 2. Đóng băng trên cơ thể người là một trong những thí nghiệm hãi hùng mà các bác sĩ phát xít Đức từng thực hiện. Mục đích thí nghiệm là nhằm mô phỏng các điều kiện mà quân đội Đức phải đối diện trên mặt trận phía Đông lạnh giá. Để thực hiện thí nghiệm này, các sĩ Đức Quốc xã đã bắt những tù binh Liên Xô ở trại tập trung Dachau hoặc người Do Thái ở trại tử thần Auschwitz làm đối tượng thử nghiệm. Những tù nhân được chọn tham gia thí nghiệm bị ném vào một thùng nước lạnh. Đa số nạn nhân mất ý thức và tử vong khi nhiệt độ cơ thể xuống tới 25 độ C hoặc thấp hơn. Theo một số tài liệu, các bác sĩ Đức quốc xã đã thực hiện 360 - 400 thí nghiệm đóng băng cơ thể trên 280 - 300 người. Theo đó, nhiều tù nhân trải qua thí nghiệm đóng băng nhiều lần. Sau khi trải qua thí nghiệm đóng băng, các bác sĩ "tử thần" tiếp tục dội nước sôi vào bàng quang, ruột và dạ dày để xem cơ thể hồi phục thế nào. Hậu quả là nhiều tù nhân đã thiệt mạng trong các thí nghiệm man rợ của phát xít Đức. Chỉ một số may mắn sống sót nhưng hậu quả mà những thí nghiệm trên gây ra khiến họ tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần. Mời quý độc giả xem video: Tủ hút hoá chất độc trong phòng thí nghiệm (nguồn: VTC)

