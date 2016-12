Thấy dấu hiệu này trên khuôn mặt, coi chừng gặp “đại họa”

Từ ngàn xưa , Đông phương đến Tây phương , qua kinh nghiệm lâu đời của những người đi trước về những gì họ gọi là triệu, là điềm (owen) , là dấu hiệu may, rủi.... truyền tụng trong nhân gian đến nay đều được nhiều sách vở, tài liệu ghi chép lưu trữ lại rất nhiều.

Ngoài những ngày giờ tháng năm, tuổi tác tốt xấu, khắc hợp, kiêng kỵ người xưa còn lưu ý đến những dấu hiệu , những biểu tượng báo động , cho biết sắp xảy ra những việc hên xui, may rủi. Có thể bảo đó là những điềm báo lành hay dữ. Nếu con người biết được và lưu tâm sẽ tránh được bất lợi hay phát triển thêm những may mắn thuận lợi tốt lành.

Ảnh minh họa.

Quả thật cho đến nay, chưa nhà nghiên cứu sưu tập nào có thể giải thích nguyên nhân sâu sa của những gì gọi là điềm , triệu báo trước sự rủi may xấu tốt ấy cũng như xuất sứ từ đâu và sự thật chính xác về tác dụng đến độ nào.

Sau đây là những dấu hiệu bạn sắp gặp điềm xui

Hai mắt to nhỏ bất thường

Như đã biết, khoảng cách từ phía dưới lông mày xuống mắt chính là cung Điền Trạch, chủ về của cải vật chất, bất động sản... Tuy nhiên nếu đã có hai mắt cân xứng mà bỗng dưng vì một lí do nào đó mà to nhỏ không đều thì lại là một điều xui xẻo. Do đó, mắt to mắt nhỏ bất thường cũng là một trong những dấu hiệu phá tài, tổn hao tiền của, đường công danh sự nghiệp cũng lên xuống thất thường, tài vận giảm đột ngột.

Hai bìa trán có khuyết lõm, tổn thương

Hai phần nằm ngay phía trên hai lông mày (bìa trán) là cung Thiên Di. Nó thể hiện năng lực cầu tài, kiếm tiền của mỗi người. Khuyết lõm hoặc tổn thương tại đây thể hiện dấu hiệu tài vận bất ổn bạn sẽ gặp. Bạn cần hết sức thận trọng khi đi du lịch xa, tránh bị tai nạn xe cộ hoặc chấn thương nghiêm trọng.

Mụn nhiều vùng giữa trán

Vị trí chính giữa trán chính là cung Quan lộc, cho biết tài vận, công việc và sự nghiệp của mỗi người. Xuất hiện nhiều mụn nhọt ở đây là một trong những tín hiệu cho thấy chủ nhân sắp gặp xui xẻo. Ngoài ra, đây còn cho thấy công việc gặp nhiều trở ngại, tiền đồ sự nghiệp đang xuống dốc. Tuy vậy bạn đừng lo lắng quá. Do chúng xảy ra trong khoảng thời gian ngắn nên mức độ ảnh hưởng không quá nghiêm trọng.

Hãy dời quyết định sang một thời điểm khác nếu chằng may có quyết định quan trọng nào trong giai đoạn này nhằm tránh bị thất bại nặng nề.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc)