Tháng 01/2018, tuổi Dậu vận đỏ như son, cơ hội làm giàu đến liên tiếp

Dự đoán tài vận tháng 01/2018: Theo quan điểm của tác giả Trịnh Vỹ Kiến đăng tải trên trang mạng Sina (Trung Quốc), sang tháng 01/2018, tài vận của tuổi Tý vẫn chưa có khởi sắc. Nguồn thu chính: Phần lớn đều thất thu, giảm sút đáng kể. Các khoản thu nhập thêm: Tốt nhất nên thu lưới lên bờ chờ biển yên sóng lặng mới tiếp tục ra khơi. Các khoản vay: Nên tạm dừng các khoản vay. Lời khuyên: Luôn đề cao cảnh giác, bảo vệ bản thân. Dự đoán tài vận tháng 01/2018 cho tuổi Sửu: Nguồn thu chính: Đồng tiền đi liền khúc ruột có tiền cần phải thu hồi nhanh chóng. Các khoản thu nhập thêm: Vẫn chưa có cơ hội cầu tài, tốt nhất nên tập trung làm tốt công việc để tránh ảnh hưởng đến khoản thu nhập chính. Các khoản vay: Đầu tư buôn bán nên nhỏ lẻ, vừa làm vừa xem xét diễn biến thị trường. Lời khuyên: Ưu tiên giữ tiền tài. Dự đoán tài vận tháng 01/2018 cho tuổi Dần: Nguồn thu chính: Giữ tiền tài cẩn thận. Các khoản thu nhập thêm: Cần đề phòng tiểu nhân tranh công cướp của. Các khoản vay: Đầu tư gặp bất lợi, nên án binh bất động. Lời khuyên: Duy trì sự ổn định về tài chính là quan trọng nhất. Tuổi Mão: Nguồn thu chính: Có nguy cơ phá tài, vì thế cần thận trọng. Các khoản thu nhập thêm: Tạm thời không có cơ hội để kiếm thêm. Các khoản vay: Ưu tiên thu hồi vốn. Lời khuyên: Phải luôn chủ động, tránh bị động rơi vào thế bất lợi. Tuổi Thìn: Nguồn thu chính: Thu nhập đã gặp khó khăn, giảm sút nhiều lại dính họa tiểu nhân. Các khoản thu nhập thêm: Tạm thời bảo toàn vốn không nên đầu tư. Các khoản vay: Không có cơ hội đầu tư, vì thế không nên vay mượn để gia tăng vốn. Lời khuyên: Cần tùy cơ ứng biến, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Tuổi Tỵ: Nguồn thu chính: Một tuần tràn ngập tin vui, các khoản thu đều gia tăng. Các khoản thu nhập thêm: Đầu tư gặp bất lợi, tốt nhất nên dừng lại để bảo toàn vốn. Các khoản vay: Nếu có cơ hội tốt rõ ràng có thể đầu tư, tuy nhiên không nên đầu tư lớn. Lời khuyên: Phải luôn tỉnh táo, giữ bình tĩnh trong mọi tình huống. Tuổi Ngọ: Nguồn thu chính: Thu nhập rất tốt, cố gắng thu hồi các khoản tiền càng nhanh càng tốt. Các khoản thu nhập thêm: Cũng có nhiều khoản lợi nhuận như ý từ các cơ hội đầu tư. Các khoản vay: Cần phải tính toán cho kỹ, biết người biết ta mới mong chiến thắng. Lời khuyên: Vận mệnh do mình nắm giữ, thừa thắng có đà xông lên. Tuổi Mùi: Nguồn thu chính: Có quý nhân tương trợ, mọi việc đều thuận, Chính Tài ổn định. Các khoản thu nhập thêm: Tạm thời không nên kỳ vọng vì cơ hội đầu tư không có. Các khoản vay: Thời điểm này nên thu hồi vốn đầu tư. Lời khuyên: Sau cơn mưa trời lại nắng. Tuổi Thân: Nguồn thu chính: Trời quang mây tạnh, tài vận khởi sắc, tiền bạc rủng rỉnh hơn. Các khoản thu nhập thêm: Có cơ hội đầu tư, tuy không mang lại nhiều lợi nhuận nhưng an toàn, chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn thời điểm này. Các khoản vay: Năm hết tết đến, ưu tiên thu hồi vốn. Lời khuyên: Điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.Tuổi Dậu: Nguồn thu chính: Nhờ có quý nhân tương trợ, tài vận khởi sắc. Các khoản thu nhập thêm: Có thể đầu tư, tuy nhiên cần căn cứ vào tình hình thực tế của thị trường và phù hợp với thực lực của mình. Các khoản vay: Cho vay cũng phải thận trọng, cần bảo vệ lợi ích của bản thân. Lời khuyên: Vận thế đang đỏ, cần chớp thời cơ. Tuổi Tuất: Nguồn thu chính: Có được năng lượng của quý nhân, mọi việc đều thuận lợi, các khoản thu nhập chính đều gia tăng. Các khoản thu nhập thêm: Tạm thời không nên đầu tư. Các khoản vay: Không nên vay mượn và cho vay. Lời khuyên: Bắt đầu vào năm bản mệnh, cần thận trọng trong mọi việc. Tuổi Hợi: Nguồn thu chính: Chú ý giữ tiền bạc cẩn thận, các khoản thu nhập chính giảm sút nhiều so với kỳ vọng. Các khoản thu nhập thêm: Không có cơ hội đầu tư, không nên cưỡng cầu. Các khoản vay: Cần bảo toàn tiền vốn là quan trọng, vì thế tạm thời không nên cho vay và vay mượn. Lời khuyên: Phải luôn đề cao cảnh giác với kẻ tiểu nhân. (Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung mang tính trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

Dự đoán tài vận tháng 01/2018: Theo quan điểm của tác giả Trịnh Vỹ Kiến đăng tải trên trang mạng Sina (Trung Quốc), sang tháng 01/2018, tài vận của tuổi Tý vẫn chưa có khởi sắc. Nguồn thu chính: Phần lớn đều thất thu, giảm sút đáng kể. Các khoản thu nhập thêm: Tốt nhất nên thu lưới lên bờ chờ biển yên sóng lặng mới tiếp tục ra khơi. Các khoản vay: Nên tạm dừng các khoản vay. Lời khuyên: Luôn đề cao cảnh giác, bảo vệ bản thân. Dự đoán tài vận tháng 01/2018 cho tuổi Sửu: Nguồn thu chính: Đồng tiền đi liền khúc ruột có tiền cần phải thu hồi nhanh chóng. Các khoản thu nhập thêm: Vẫn chưa có cơ hội cầu tài, tốt nhất nên tập trung làm tốt công việc để tránh ảnh hưởng đến khoản thu nhập chính. Các khoản vay: Đầu tư buôn bán nên nhỏ lẻ, vừa làm vừa xem xét diễn biến thị trường. Lời khuyên: Ưu tiên giữ tiền tài. Dự đoán tài vận tháng 01/2018 cho tuổi Dần: Nguồn thu chính: Giữ tiền tài cẩn thận. Các khoản thu nhập thêm: Cần đề phòng tiểu nhân tranh công cướp của. Các khoản vay: Đầu tư gặp bất lợi, nên án binh bất động. Lời khuyên: Duy trì sự ổn định về tài chính là quan trọng nhất. Tuổi Mão: Nguồn thu chính: Có nguy cơ phá tài, vì thế cần thận trọng. Các khoản thu nhập thêm: Tạm thời không có cơ hội để kiếm thêm. Các khoản vay: Ưu tiên thu hồi vốn. Lời khuyên: Phải luôn chủ động, tránh bị động rơi vào thế bất lợi. Tuổi Thìn: Nguồn thu chính: Thu nhập đã gặp khó khăn, giảm sút nhiều lại dính họa tiểu nhân. Các khoản thu nhập thêm: Tạm thời bảo toàn vốn không nên đầu tư. Các khoản vay: Không có cơ hội đầu tư, vì thế không nên vay mượn để gia tăng vốn. Lời khuyên: Cần tùy cơ ứng biến, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Tuổi Tỵ: Nguồn thu chính: Một tuần tràn ngập tin vui, các khoản thu đều gia tăng. Các khoản thu nhập thêm: Đầu tư gặp bất lợi, tốt nhất nên dừng lại để bảo toàn vốn. Các khoản vay: Nếu có cơ hội tốt rõ ràng có thể đầu tư, tuy nhiên không nên đầu tư lớn. Lời khuyên: Phải luôn tỉnh táo, giữ bình tĩnh trong mọi tình huống. Tuổi Ngọ: Nguồn thu chính: Thu nhập rất tốt, cố gắng thu hồi các khoản tiền càng nhanh càng tốt. Các khoản thu nhập thêm: Cũng có nhiều khoản lợi nhuận như ý từ các cơ hội đầu tư. Các khoản vay: Cần phải tính toán cho kỹ, biết người biết ta mới mong chiến thắng. Lời khuyên: Vận mệnh do mình nắm giữ, thừa thắng có đà xông lên. Tuổi Mùi: Nguồn thu chính: Có quý nhân tương trợ, mọi việc đều thuận, Chính Tài ổn định. Các khoản thu nhập thêm: Tạm thời không nên kỳ vọng vì cơ hội đầu tư không có. Các khoản vay: Thời điểm này nên thu hồi vốn đầu tư. Lời khuyên: Sau cơn mưa trời lại nắng. Tuổi Thân: Nguồn thu chính: Trời quang mây tạnh, tài vận khởi sắc, tiền bạc rủng rỉnh hơn. Các khoản thu nhập thêm: Có cơ hội đầu tư, tuy không mang lại nhiều lợi nhuận nhưng an toàn, chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn thời điểm này. Các khoản vay: Năm hết tết đến, ưu tiên thu hồi vốn. Lời khuyên: Điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Tuổi Dậu: Nguồn thu chính: Nhờ có quý nhân tương trợ, tài vận khởi sắc. Các khoản thu nhập thêm: Có thể đầu tư, tuy nhiên cần căn cứ vào tình hình thực tế của thị trường và phù hợp với thực lực của mình. Các khoản vay: Cho vay cũng phải thận trọng, cần bảo vệ lợi ích của bản thân. Lời khuyên: Vận thế đang đỏ, cần chớp thời cơ. Tuổi Tuất: Nguồn thu chính: Có được năng lượng của quý nhân, mọi việc đều thuận lợi, các khoản thu nhập chính đều gia tăng. Các khoản thu nhập thêm: Tạm thời không nên đầu tư. Các khoản vay: Không nên vay mượn và cho vay. Lời khuyên: Bắt đầu vào năm bản mệnh, cần thận trọng trong mọi việc. Tuổi Hợi: Nguồn thu chính: Chú ý giữ tiền bạc cẩn thận, các khoản thu nhập chính giảm sút nhiều so với kỳ vọng. Các khoản thu nhập thêm: Không có cơ hội đầu tư, không nên cưỡng cầu. Các khoản vay: Cần bảo toàn tiền vốn là quan trọng, vì thế tạm thời không nên cho vay và vay mượn. Lời khuyên: Phải luôn đề cao cảnh giác với kẻ tiểu nhân. (Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung mang tính trắc nghiệm vui cho bạn đọc).