Thảm họa diệt chủng Holocaust kinh hoàng thế nào?

Thảm họa diệt chủng Holocaust là một trong những sự kiện tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại với hơn 6 triệu nạn nhân người Do Thái bị phát xít Đức sát hại trong Thế chiến 2. Cũng trong thảm họa diệt chủng Holocaust, Đức quốc xã còn tàn sát hơn 5 triệu người thuộc các nhóm cộng đồng khác. Theo ước tính hơn 1,1 triệu trẻ em Do Thái bị Đức quốc xã sát hại trong cuộc diệt chủng Holocaust. Một trong những sự kiện tồi tệ nhất trong thảm họa diệt chủng Holocaust diễn ra vào tháng 9/1941. Khi ấy, hơn 33.000 người Do Thái ở Babi Yar Ravine, bên ngoài Kiev, Ukraine bị giết chết chỉ trong 2 ngày. Trong thời gian thực hiện cuộc diệt chủng Holocaust, phát xít Đức bắt người Do Thái vào sống trong các khu ổ chuột hoặc vào các trại tập trung. Hitler đã xây dựng mạng lưới hơn 1.000 trại tập trung ở Đức và một số nước châu Âu bị phát xít Đức chiếm đóng trong Chiến tranh thế giới 2 để giam giữ tù nhân chiến tranh, người Do Thái... Trại tập trung đầu tiên của phát xít Đức là Dachau. Ban đầu, trại tử thần Dachau là nơi phát xít Đức giam giữ những kẻ thù chính trị, người chống đối Hitler. Về sau, nơi này giam giữ cả những người cộng sản, các nhà xã hội... Hơn 1 triệu người bị phát xít Đức giết hại tại trại tập trung Auschwitz. Nhiều người Do Thái chết trong quá trình di chuyển đến các trại tập trung do bị nhét vào trong các toa xe lửa chật kín người, không có nước, thức ăn hay nhà vệ sinh... Một số nạn nhân sống sót qua các thí nghiệm rùng rợn của phát xít Đức đều bị giết hại sau đó. Trẻ em là một trong những đối tượng được các bác sĩ Đức quốc xã lựa chọn tham gia thí nghiệm. Mời quý độc giả xem video ngang nhiên buôn bán kỷ vật chiến tranh (nguồn: VTC).

Thảm họa diệt chủng Holocaust là một trong những sự kiện tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại với hơn 6 triệu nạn nhân người Do Thái bị phát xít Đức sát hại trong Thế chiến 2. Cũng trong thảm họa diệt chủng Holocaust, Đức quốc xã còn tàn sát hơn 5 triệu người thuộc các nhóm cộng đồng khác. Theo ước tính hơn 1,1 triệu trẻ em Do Thái bị Đức quốc xã sát hại trong cuộc diệt chủng Holocaust . Một trong những sự kiện tồi tệ nhất trong thảm họa diệt chủng Holocaust diễn ra vào tháng 9/1941. Khi ấy, hơn 33.000 người Do Thái ở Babi Yar Ravine, bên ngoài Kiev, Ukraine bị giết chết chỉ trong 2 ngày. Trong thời gian thực hiện cuộc diệt chủng Holocaust, phát xít Đức bắt người Do Thái vào sống trong các khu ổ chuột hoặc vào các trại tập trung. Hitler đã xây dựng mạng lưới hơn 1.000 trại tập trung ở Đức và một số nước châu Âu bị phát xít Đức chiếm đóng trong Chiến tranh thế giới 2 để giam giữ tù nhân chiến tranh, người Do Thái... Trại tập trung đầu tiên của phát xít Đức là Dachau. Ban đầu, trại tử thần Dachau là nơi phát xít Đức giam giữ những kẻ thù chính trị, người chống đối Hitler. Về sau, nơi này giam giữ cả những người cộng sản, các nhà xã hội... Hơn 1 triệu người bị phát xít Đức giết hại tại trại tập trung Auschwitz. Nhiều người Do Thái chết trong quá trình di chuyển đến các trại tập trung do bị nhét vào trong các toa xe lửa chật kín người, không có nước, thức ăn hay nhà vệ sinh... Một số nạn nhân sống sót qua các thí nghiệm rùng rợn của phát xít Đức đều bị giết hại sau đó. Trẻ em là một trong những đối tượng được các bác sĩ Đức quốc xã lựa chọn tham gia thí nghiệm. Mời quý độc giả xem video ngang nhiên buôn bán kỷ vật chiến tranh (nguồn: VTC).