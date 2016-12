Tết Đinh Dậu 2017: Treo tranh thế nào để may mắn trọn năm?

Vào dịp Tết Đinh Dậu 2017, cũng như những dịp Tết Nguyên Đán hằng năm, nhiều gia đình thường mua những bức tranh mới để trang trí nhà đẹp. Sau khi chọn được những bức tranh mình yêu thích, bạn cần phải lưu ý, hãy xem xét yếu tố hợp mệnh theo thuyết ngũ hành và cân nhắc về về vị trí treo tranh để mang phong thủy tốt cho gia đình mình. Tết Đinh Dậu 2017, nếu lựa chọn bốn loại tranh phong thủy sau đây, hãy lưu ý về cách chọn để tránh rước họa vào nhà bạn ngày đầu năm. 1. Tranh phong cảnh

Theo phong thủy học, ghế sô pha nếu không kê sát tường sẽ gây ra điều không may mắn. Treo tranh phong cảnh phía sau sô pha có thể giải được mối nguy hại đó. Đồng thời trong bức tranh sơn thủy cũng phải chú ý đến hướng nước chảy, nước tượng trưng cho tiền tài, dòng nước chảy vào trong có nghĩa là tiền vào nhà, còn chảy ra ngoài có nghĩa là tiền tài mất mát. Nếu trong nhà có góc khuyết, bạn cũng nên treo tranh phong cảnh ở những vị trí đó để che lấp đi góc khuyết, giúp hóa giải phong thủy xấu trong nhà. 2. Tranh thư pháp

Tranh thư pháp được rất nhiều gia đình Việt ưa chuộng. Tuy nhiên, chọn tranh thư pháp để trang trí nhà đẹp vào dịp tết Đinh Dậu 2017 này cũng phải phải hợp với mệnh của gia chủ. Bạn hãy tham khảo những chữ thư pháp có ý nghĩa gắn với mệnh của mình để chọn được bức tranh ưng ý nhất. Ví dụ trong ngũ hành, chữ “Phật” thuộc mệnh Thủy, mà mệnh của gia chủ hợp với mệnh Thủy, thì có thể chọn tranh chữ “Phật” để treo. Nếu treo đúng, gia đình sẽ gặp nhiều may mắn và luôn luôn thịnh vượng. 3. Tranh thực vật

Nếu yêu thích những bức tranh tĩnh vật hoa quả, bạn cũng nên lưu ý khi chọn mua. Theo ngũ hành, hoa quả là những loài thực vật thuộc mệnh Mộc mà hướng Bắc thuộc mệnh Thủy. Vì vậy, Mộc có Thủy sẽ phát triển tươi tốt; hướng Nam thuộc Hỏa, Mộc sinh Hỏa thể hiện cho sự phồn vinh, thịnh vượng. Với loại tranh này, để trang trí nhà đẹp và đúng phong thủy, bạn tuyệt đối không được treo tranh thực vật ở hướng Tây, vì hướng Tây thuộc Kim, Mộc tương khắc với Kim, gia chủ sẽ không gặp may, cả nhà có thể bất hòa vào dịp đầu năm. Theo những lưu ý trên, có thể chọn những bức tranh như Hoa nở phú quý, Cửu ngư quần tụ, hoặc tranh chữ Gia hòa vạn sự hưng… để treo trong nhà, nhất là phòng khách, vừa có tác dụng trang trí, tạo cảm giác ấm áp cho gian phòng, vừa có thể đem lại may mắn cho gia đình. 4. Tranh tượng Phật

Khi chọn tranh tượng Phật để trang trí nhà vào dịp Tết Đinh Dậu 2017, tốt nhất nên treo đối diện với cửa ra vào, tránh treo đối diện với nhà vệ sinh, bàn ăn và cửa phòng khác. Đồng thời, tranh tượng Phật cũng không được treo song song với bài vị của gia tiên. Nhìn chung, bạn hãy treo các bức tranh để trang trí nhà đẹp dịp Tết Đinh Dậu ở những vị trí sáng đẹp, trang trọng trong ngôi nhà và đảm bảo sự cân đối về bố cục, màu sắc.

