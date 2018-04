Té ngửa dự án siêu vũ khí bí mật của phát xít Đức

Theo các chuyên gia, nhà nghiên cứu, trong bối cảnh phát xít Đức bắt đầu thất bại ở nhiều mặt trận như Stalingrad và Bắc Phi, trùm phát xít Hitler đã yêu cầu các nhà khoa học sáng chế ra siêu vũ khí bí mật. Mục đích chế tạo Wunderwaffen (vũ khí kỳ diệu) của Đức quốc xã là nhằm lật ngược tình thế, khiến quân Đồng minh phải e sợ, thậm chí là thất bại. Theo lệnh của Hitler, các nhà khoa học Đức đã thiết kế ra một số siêu vũ khí. Trong số này, các chuyên gia cho rằng các nhà khoa học Đức đã từng thiết kế và chế tạo một đĩa bay (UFO). Nguyên nhân là vì một số nhân chứng cho biết từng nhìn thấy đĩa bay có dấu thập chéo của phát xít Đức. Cũng có giả thuyết cho rằng, trùm phát xít Hitler đã "tóm" được một UFO khi nó bị rơi. Kế đến, Đức bí mật đem chiếc đĩa bay về nghiên cứu và sử dụng nó để chế tạo ra một UFO tương tự. Một số chuyên gia còn suy đoán phát xít Đức đã xây dựng một cơ sở quân sự, có liên quan đến những vật thể bay không xác định ở Nam Cực. Trên vách của những căn cứ này, người ta còn phát hiện những đồ vật có in hình chữ thập. Cho đến nay, các chuyên gia vẫn chưa tìm được những tài liệu mật có liên quan về việc nghiên cứu, chế tạo siêu vũ khí trên của phát xít Đức. Nguyên do là vì Đức quốc xã thất bại trong Chiến tranh thế giới 2 khiến cho siêu vũ khí bí mật của Hitler chưa được hoàn thiện. Những tài liệu mật về dự án chế tạo siêu vũ khí trên có thể bị quân đội Hitler tiêu hủy nhằm tránh rơi vào tay quân Đồng minh. Do vậy, siêu vũ khí của Hitler có tồn tại thật hay không vẫn là câu hỏi hóc búa chưa tìm ra lời giải. Mời quý độc giả xem video: Nga thử nghiệm thành công siêu tên lửa hạt nhân (nguồn: VTC Now)

Theo các chuyên gia, nhà nghiên cứu, trong bối cảnh phát xít Đức bắt đầu thất bại ở nhiều mặt trận như Stalingrad và Bắc Phi, trùm phát xít Hitler đã yêu cầu các nhà khoa học sáng chế ra siêu vũ khí bí mật. Mục đích chế tạo Wunderwaffen (vũ khí kỳ diệu) của Đức quốc xã là nhằm lật ngược tình thế, khiến quân Đồng minh phải e sợ, thậm chí là thất bại. Theo lệnh của Hitler, các nhà khoa học Đức đã thiết kế ra một số siêu vũ khí . Trong số này, các chuyên gia cho rằng các nhà khoa học Đức đã từng thiết kế và chế tạo một đĩa bay (UFO). Nguyên nhân là vì một số nhân chứng cho biết từng nhìn thấy đĩa bay có dấu thập chéo của phát xít Đức. Cũng có giả thuyết cho rằng, trùm phát xít Hitler đã "tóm" được một UFO khi nó bị rơi. Kế đến, Đức bí mật đem chiếc đĩa bay về nghiên cứu và sử dụng nó để chế tạo ra một UFO tương tự. Một số chuyên gia còn suy đoán phát xít Đức đã xây dựng một cơ sở quân sự, có liên quan đến những vật thể bay không xác định ở Nam Cực. Trên vách của những căn cứ này, người ta còn phát hiện những đồ vật có in hình chữ thập. Cho đến nay, các chuyên gia vẫn chưa tìm được những tài liệu mật có liên quan về việc nghiên cứu, chế tạo siêu vũ khí trên của phát xít Đức. Nguyên do là vì Đức quốc xã thất bại trong Chiến tranh thế giới 2 khiến cho siêu vũ khí bí mật của Hitler chưa được hoàn thiện. Những tài liệu mật về dự án chế tạo siêu vũ khí trên có thể bị quân đội Hitler tiêu hủy nhằm tránh rơi vào tay quân Đồng minh. Do vậy, siêu vũ khí của Hitler có tồn tại thật hay không vẫn là câu hỏi hóc búa chưa tìm ra lời giải. Mời quý độc giả xem video: Nga thử nghiệm thành công siêu tên lửa hạt nhân (nguồn: VTC Now)