Tận mục cuộc sống yên bình ở Syria năm 1995

Bên trong một khu mua sắm ở thủ đô Damascus của Syria năm 1995. Tấm poster cỡ lớn in hình Tổng thống Hafez el Assad, cha đẻ của Tổng thống Syria đương nhiệm Bashar al-Assad. Ảnh: Magnum Photos. Trẻ em tộc người Hadadiyne trong túp lều truyền thống gần thị trấn Palmyra, nơi đã trở thành bình địa do cuộc chiến tranh Syria những năm vừa qua. Ảnh: Magnum Photos. Bên ngoài khu lều của người Hadadiyne ở Palmyra. Ảnh: Magnum Photos. Những chú lừa tại khu chợ thành phố Aleppo, nơi đã bị quân nổi dậy chiếm đóng nhiều năm trong cuộc chiến Syria. Ảnh: Magnum Photos. Trong một khách sạn có lịch sử lâu đời, nổi tiếng ở Aleppo. Ảnh: Magnum Photos. Người hành hương nghỉ ngơi ở thánh đường Umayyad tại thủ đô Damascus trên hành trình về thánh địa Mecca. Ảnh: Magnum Photos. Khung cảnh tại sân của thánh đường Umayyad. Ảnh: Magnum Photos. Một chú ngựa thơ thẩn trên đường phố Damascus năm 1995. Ảnh: Magnum Photos. Trong một tiệm cắt tóc ở Damascus. Ảnh: Magnum Photos. Trong một quán cà phê kiểu Ả Rập ở Damascus. Ảnh: Magnum Photos. Trong nhà thờ Công giáo St. Mary ở Damascus vào một dịp thánh lễ. Ảnh: Magnum Photos. Trong một căn lều của người du mục nằm trên đường đến Aleppo. Ảnh: Magnum Photos. Những ngôi nhà kiểu tổ ong truyền thống ở ngoại vi Aleppo. Ảnh: Magnum Photos. Lạc đà chở khách du lịch tại phế tích thời La Mã ở Palmyra. Ảnh: Magnum Photos. Cảnh hoàng hôn ở phế tích Palmyra. Di sản thế giới này đã bị phiến quân IS phá hủy nặng nề trong chiến tranh Syria. Ảnh: Magnum Photos.

