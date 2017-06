Sững người "thủ phạm" khiến nhiều trẻ em Mỹ tử vong

Kết quả nghiên cứu cho thấy, gần 1.300 trẻ em ở Mỹ tử vong do súng đạn mỗi năm. Ngoài ra, gần 6.000 trẻ em khác bị thương do súng đạn mỗi năm trong giai đoạn từ năm 2002 - 2014. "Mỗi ngày, khoảng 19 trẻ em tử vong hoặc được điều trị trong khoa cấp cứu vì bị thương do súng đạn ở Mỹ", nhà khoa học về hành vi Katherine A. Fowler tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh ở Atlanta, Mỹ cho biết. Các chuyên gia phát hiện từ năm 2002 - 2014, 53% trẻ em tử vong vì súng đạn trong các vụ án mạng, 38% là tự sát và số còn lại bị thương vong trong các tai nạn, sự cố ngoài ý muốn. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, 82% nạn nhân thiệt mạng vì súng đạn là trẻ em trai. Tỷ lệ tử vong do súng đạn ở trẻ em từ 13 - 17 tuổi cao gấp 12 lần so với nhóm trẻ em dưới 13 tuổi. Thêm vào đó, tỷ lệ tử vong do súng đạn ở trẻ em da màu là 4,1/100.000 người mỗi năm. Tỷ lệ này cao gấp 10 lần so với trẻ em da trắng. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện tỷ lệ trẻ em tử vong vì súng đạn ở các tiểu bang tại miền Nam, miền Tây nước Mỹ cao hơn các khu vực khác. Bạo lực súng đạn ở Mỹ trở thành vấn đề nhức nhối ở Mỹ. Nguyên do là tại Mỹ, việc sở hữu súng đạn tại Mỹ khá phổ biến. Chính vì vậy, các cuộc xả súng, giết người hoặc tai nạn liên quan đến súng đạn thường xảy ra. Theo đó, một số cuộc thảm sát bằng súng xảy ra ở các trường học, thậm chí là trường tiểu học đã cướp đi sinh mạng của nhiều em nhỏ. Việc kiểm soát súng đạn được cho là một giải pháp hiệu quả để giải quyết vấn đề này nhưng rất khó thực hiện ở Mỹ.

